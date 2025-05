'Ainda estou aqui' terá exibição em mais de 10 mil cinemas da China

(FOLHAPRESS) - A primeira-dama Janja Lula da Silva confirmou aos organizadores que vai à estreia em circuito comercial de "Ainda Estou Aqui" em Pequim, no final da tarde da próxima segunda-feira (12), horário local.

O filme brasileiro, vencedor do Oscar de produção estrangeira neste ano, fez uma primeira exibição lotada no último dia 26, no festival de cinema da capital chinesa, e estará em cartaz a partir de sexta (16) em mais de 10 mil salas de cinema do país.



O presidente Lula participa na segunda, no mesmo horário, do encerramento do Fórum Empresarial Brasil-China, ao lado do primeiro-ministro Li Qiang, o primeiro evento de sua nova visita de Estado à China.





Na quinta (15), o filme chinês "Detetive Chinatown", segunda maior bilheteria deste ano na China, deve entrar em cartaz no Brasil, parte do esforço de intercâmbio cultural entre os dois países.