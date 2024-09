As esculturas da exposição PetMania remetem às principais raças de cães e gatos encontradas no mundo

O mês das crianças se aproxima, e, para celebrar o período, o BH Shopping acaba de estrear uma atração gratuita imperdível que promete ser uma ótima opção de lazer. Até 19 de outubro, o centro de lojas recebe a exposição PetMania, que destaca 35 réplicas hiper-realistas dos animais mais adorados pelos humanos, 25 cães e dez gatos.





As esculturas remetem às principais raças encontradas no mundo, como Dálmata, Poodle, Pastor Alemão, Shih Tzu, Persa e Tabby Cat, além do famoso Vira-lata Caramelo.





Durante a visita, será possível ainda conhecer a origem de cada bichinho, o porte, características principais e um pouco sobre o comportamento das espécies. No acervo disponível, quatro cães e dois gatos que se movem, todos com impressionantes 2,5 metros de altura cada um, prometem impressionar o público.





A gerente de marketing do BH Shopping, Flávia Louzada, acredita que a exposição fará sucesso também com os adultos, principalmente porque os pets, de modo geral, têm um valor afetivo para as famílias. “Além de chamativas, as esculturas são instagramáveis, o que permite aos visitantes registrarem o momento de lazer”.





Durante o período, clientes de qualquer categoria do programa de relacionamento MultiVocê, resgatam gratuitamente uma orelha de gato ou cachorro, disponível em quatro opções, e ainda podem resgatar com pontos, uma pintura facial exclusiva para crianças de até 10 anos.?





Exposição Petmania

Até 19 de outubro no BH Shopping (Rodovia BR 356, nº 3049 – Belvedere – pisos Mariana e Nova Lima). Entrada gratuita. Visitação de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h e domingo, das 14h às 20h.