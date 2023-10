683

Com algumas precauções simples, a casa pode se tornar um ambiente muito mais seguro para os pequenos e mais tranquilo para quem é responsável por eles Freepik

Um lar onde vive uma criança precisa estar bem planejado para evitar os temidos acidentes domésticos. Dados da ONG Criança Segura Brasil apontam que as lesões não intencionais são a principal causa de morte de crianças entre 1 e 14 anos, sendo que mais de 112 mil delas são hospitalizadas por ano em decorrência de acidentes.



Com algumas precauções simples, a casa pode se tornar um ambiente muito mais seguro para os pequenos e mais tranquilo para quem é responsável por eles. O Cada Casa Um Caso ouviu arquitetos e preparou oito dicas que vão ajudar a tornar o lar mais seguro para crianças e evitar acidentes.



1. Dê atenção total para fiações e tomadas





Umas das dicas mais citadas é o cuidado com fios e tomadas de energia para evitar choques elétricos, algo que pode ser fatal. E algumas das soluções são fáceis e de baixo custo. Basta utilizar os protetores de tomadas, que podem ser encontrados nas casas de materiais de construção e na internet.Outra iniciativa que pode evitar que as curiosas mãos infantis - e até de adultos - toquem em locais inadequados é embutir qualquer fiação que esteja exposta na casa. Para isso, esconda a fiação por trás de móveis pesados e, quando não for possível, use uma canaleta de embutir fiação.Outra maneira de evitar acidentes é o posicionamento dos móveis. Procure acomodá-los de modo que deixe o espaço de circulação mais aberto e dê preferência para aqueles que não tenhas quinas ou pontas. Caso isso não seja possível, existem formas de proteger as quinas dos móveis. São fitas protetoras ou ponteiras de silicone que são facilmente encontradas também em lojas de materiais de construção e naquelas especializadas em artigos para bebês.Embora pareçam inofensivas, as cortinas podem esconder perigos, sobretudo se estiverem próximas ao nível do chão e, consequentemente, ao alcance das crianças. Nessas peças de decoração existem alças e prendedores que podem se transformar em verdadeiros enforcadores, caso não estejam fixos de forma adequadas ou em uma altura ao alcance dos pequenos (e até de pets). Evitar cortinas muito longas também é uma saída para prevenir acidentes desse tipo.Outra dica é manter os eletrodomésticos em uma altura estratégica e sempre fora do acesso dos pequenos. Opte por deixá-los em locais altos e com os fios escondidos. E nunca deixe camas ou cadeiras perto das janelas.Para quem tem mais de um andar ou mora em apartamento, aposte nas telas de proteção. As redes, do tipo que evitam quedas, também são essenciais para a proteção de janelas, sacadas e varandas. Apesar de um pouco mais caro, é preciso fazer o serviço de instalação com profissionais qualificados. O lado bom é que elas costumam durar sete anos.Já ouviu dizer que os olhos dos bebês, em uma certa fase da vida, são as mãos e o paladar? Por isso, para se ter uma casa segura para as crianças, as plantas devem ficar distantes de suas mãos e em locais de difícil acesso, para que não sejam levadas à boca. E sempre que for comprar uma planta, opte pelas não venenosas.O cuidado com maçanetas e portas é essencial para evitar acidentes e situações desagradáveis. Se for possível, evite as com pontas ou hastes e não deixa a chave na porta, ao alcance dos pequenos. Tenha ainda uma chave extra guardada. Esse cuidado é importante para evitar fugas ou acudir crianças que se tranquem em algum cômodo. Vale lembrar que muitas fechaduras, como a dos quartos, por exemplo, muitas vezes são iguais, e abrem outros cômodos do mesmo tipo.Os pisos e tapetes antiderrapantes são essenciais para quem tem criança em casa. É indispensável colocar um tapete de borracha na área do box do chuveiro para evitar quedas no banho. Quem puder colocar uma barra lateral no box, também pode evitar que os pequenos se desiquilibrem. E nada de banho sem supervisão para crianças pequenas.Para áreas maiores, uma boa opção são os tatames coloridos de borracha, que dão um ar lúdico para o ambiente, além de proteger. Mas hoje em dia também existem tapetes decorativos e antiderrapantes, para quem quiser colocar um na sala, por exemplo.Outra iniciativa para envolver as crianças no cotidiano da casa é, aos poucos, incluí-las em algumas tarefas. Um pequeno ou pequena pode, por exemplo, guardar os próprios brinquedos.