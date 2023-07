Pediatra orienta sobre cuidados para prevenir acidentes domésticos

683

Brinquedos e brincadeiras adequadas de acordo com a idade da criança devem ser levados em consideração quando o assunto é prevenção de acidentes (foto: Pixabay)



As férias de julho já começaram para boa parte da criançada, e muitos pais ainda não sabem como preencher o tempo livre dos filhos durante as semanas longe das atividades escolares. Na companhia dos pais, avós ou outro responsável pelos cuidados com os pequenos neste período, a atenção deve ser redobrada. É durante o período de férias escolares que os principais acidentes domésticos envolvendo crianças acontecem. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), durante o período de férias escolares os acidentes domésticos com crianças aumentam 25%. Anualmente, no Brasil, ocorrem 200 mil acidentes domésticos envolvendo crianças. As férias de julho já começaram para boa parte da criançada, e muitos pais ainda não sabem como preencher o tempo livre dos filhos durante as semanas longe das atividades escolares. Na companhia dos pais, avós ou outro responsável pelos cuidados com os pequenos neste período, a atenção deve ser redobrada. É durante o período de férias escolares que os principais acidentes domésticos envolvendo crianças acontecem. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), durante o período de férias escolares os acidentes domésticos com crianças aumentam 25%. Anualmente, no Brasil, ocorrem 200 mil acidentes domésticos envolvendo crianças.



A pediatra Melissa Lacerda explica que é importante supervisionar brincadeiras e atividades realizadas em casa, já que por serem muito ativas e curiosas, as crianças estão sempre em busca de atividades para passar o tempo. “Queimaduras, quedas, choques, intoxicações e afogamentos são os principais acidentes que podem acontecer com as crianças deixadas sem supervisão”, conta.









Menos telas e mais atividades ao ar livre









O período de férias é um convite para aproveitar espaços públicos como praças e parques com mais frequência e deixar de lado o uso muitas vezes excessivo das telas. “ Praças e parques são ótimos espaços de convivência para todas as idades e para as crianças é uma ótima oportunidade de brincar, correr, andar de bicicleta, praticar atividade física e interagir com outras crianças. Passeios e piqueniques ao ar livre, por exemplo, também são boas opções de distrações longe das telas e que podem se transformar em boas memórias e tempo de qualidade em família.





O uso excessivo de telas é um dos grandes vilões da saúde e está afetando as crianças de faixas etárias variadas. O problema não fica apenas relacionado à visão, mas contribui para o sedentarismo, gera ansiedade, prejudica o sono, prejudica a convivência social e gera diversos distúrbios relacionados ao aprendizado”, ressalta a especialista.

Para que as férias sejam bem aproveitadas, com muita brincadeira e diversão, confira alguns cuidados essenciais: