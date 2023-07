Férias de julho: cinco dicas de cuidados nas viagens em família

683

(foto: Reprodução)

Com a chegada das aguardadas férias de julho, muitas famílias se preparam para desfrutar de momentos de lazer e descanso juntos. Contudo, é essencial se atentar aos cuidados necessários para garantir a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos."A adoção de medidas de precaução e a conscientização sobre a importância da saúde preventiva são essenciais para evitar imprevistos e garantir momentos agradáveis com segurança", aponta a coordenadora de enfermagem da Docway, empresa com atuação em soluções de saúde digital, Adriana Cangassu.antes de embarcar na viagem, certifique-se de que todos estejam com suas consultas médicas em dia. É importante verificar se as vacinas estão atualizadas e se não há condições de saúde que possam requerer atenção especial durante a viagem.se alguém na família estiver fazendo uso de medicamentos contínuos, certifique-se de levar as quantidades necessárias para toda a viagem. É sempre bom ter uma reserva extra para emergências. Verifique também se é necessário solicitar receitas médicas atualizadas.durante as férias, é comum cuidarmos menos da alimentação. No entanto, é importante priorizar refeições equilibradas , incluindo frutas, legumes e alimentos nutritivos. Opte por refeições caseiras sempre que possível e hidrate-se adequadamente as férias são uma ótima oportunidade para aproveitar momentos de lazer ao ar livre. Realize atividades físicas em família, como caminhadas, ciclismo ou jogos recreativos. Isso não apenas promoverá a saúde, mas também fortalecerá os laços familiares. telemedicina é uma ferramenta valiosa para manter-se conectado com a saúde 24 horas por dia, sete dias por semana, em qualquer lugar. Pesquise e verifique a disponibilidade de serviços de teleconsulta, que permitem consultas médicas remotas caso surja alguma necessidade.