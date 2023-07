Nova técnica remodela músculos do pescoço para melhorar contorno facial

683

(foto: Freepik)

Poucas pessoas sabem, mas o músculo do pescoço , conhecido como platisma, é depressor da face, ou seja, as contrações constantes dele tendem a 'puxar' para baixo toda a região do terço inferior. Além disso, na região não são raras as alterações estéticas como a flacidez e a famosa papada. "Tudo isso prejudica o contorno facial. O pescoço apresenta várias camadas de tecidos que podem sofrer com o processo de envelhecimento . A flacidez no pescoço, portanto, pode ser causada por um excesso de pele, de gordura, de flacidez dos músculos da região ou até pela glândula submandibular localizada abaixo da mandíbula", destaca o cirurgião plástico formado pela UNIFESP, membro da Sociedade Americana de Cirurgia Plástica (ASPS), Paolo Rubez.Para resultados duradouros, o médico indica a técnica Deep Neck Lift. "Esse procedimento ajuda muito no contorno facial, pois trata todas as camadas do pescoço, inclusive músculos, gordura profunda e glândulas submandibulares que podem ter crescido de tamanho. Ele pode ser feito até em jovens para melhorar o contorno", acrescenta o médico.Segundo o especialista, o Deep Neck Lift, além de trazer resultados mais naturais, é uma alternativa duradoura e segura aos procedimentos não invasivos injetáveis. "Essa técnica se diferencia por tratar todas estas camadas do pescoço, desde as mais superficiais até as mais profundas. As técnicas mais antigas tratavam apenas a pele e a gordura superficial. O Deep Neck Lift permite tratar em uma só cirurgia a região do pescoço e a papada. É muito interessante porque pode ser feito em jovens e melhora demais a definição da região", diz o médico."Muitas vezes o pescoço não era tratado de maneira direta, ou seja, ele era 'esticado' por uma tração lateral da pele a partir das incisões do lifting facial nas laterais do rosto", explica Paolo. O nome da técnica é devido ao fato de tratar também as estruturas mais profundas do pescoço, como os músculos, a gordura acima dos músculos e a glândula submandibular.O médico destaca que o Deep Neck Lift é indicado para qualquer caso em que o paciente precise de um melhor contorno do pescoço, independentemente da idade. A cirurgia é feita em centro cirúrgico a partir de uma incisão em torno de 4 centímetros abaixo do queixo. "Em casos de muito excesso de pele podem ser necessárias incisões também ao redor das orelhas. A anestesia deve ser a geral ou local com sedação", esclarece Paolo.Quanto aos cuidados pré-operatórios, são os mesmos de qualquer outro procedimento cirúrgico, ou seja, exames pré-operatórios, jejum de 8 horas na véspera da cirurgia, e o paciente deve estar em boas condições clínicas. "No pós-operatório, é necessário evitar esforços físicos por no mínimo três semanas, além de tomar as medicações prescritas e uso de faixa elástica na região por no mínimo uma semana. Além disso, o paciente deve dormir de barriga para cima durante no mínimo duas semanas", conta o médico. "É comum no pós-operatório que o paciente apresente inchaço e roxo na região do pescoço, que são variáveis quanto à intensidade. Não é um procedimento doloroso, e em alguns casos é necessário que o paciente fique com um dreno no local por cerca de 48 horas", conta o médico.O cirurgião plástico explica que a área do pescoço deve ser tratada diretamente, de forma independente do restante da face. "Ela possui várias estruturas anatômicas que devem ser consideradas. Um mau resultado nesta região pode ser consequência de não tratar todas as estruturas de forma correta", completa.