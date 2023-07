Férias: astróloga dá dicas de como lidar com a criança de cada signo

683

(foto: Pixabay)

O signo solar pode dizer muito sobre a personalidade de alguém. Esses traços e características são notados desde muito cedo e o conhecimento das tendências ajuda a lidar até com as fases mais desafiadoras de crianças e adolescentes. No mês de férias, a astróloga Sara Koimbra conta quais os principais pontos que podem ajudar a deixar esse período mais divertido de acordo com cada signo.Áries– Aventureiros, os pequenos deste signo dão sinais de coragem e força logo cedo. Vão querer explorar o mundo, sem medo de se machucar, com muita curiosidade por tudo. Tendem a ser independentes e autoritários, por isso precisam de disciplina para cumprir tarefas.Touro – A criança taurina costuma ser calma e bastante paciente, mas muito teimosa e decidida. É preciso atenção para os pequenos desse signo, pois são mais carentes. Muito carinho, atividades que envolvam artes e brinquedos que aprimoram a coordenação motora com criatividade, como os de montar, são a receita do sucesso, além daquele lanchinho reforçado com os pratos favoritos.Gêmeos – Os pequenos deste signo são muito inteligentes, mas odeiam tomar partido ou decidir entre várias opções. Sempre muito acelerados, querem brincadeiras e brinquedos diferentes, nada de rotina. Um bom bate papo, com alto astral, é muito bem-vindo, mas pode surpreender com seu temperamento.Câncer – Crianças emotivas e carinhosas, gostam de demonstrar sentimentos com quem conhecem bem, mas não são de se aproximar de estranhos. Tendem a ser inseguras e até tímidas, por isso é preciso atenção dos pais para prover um ambiente que as faça se sentir à vontade para manter o equilíbrio.Leão – Além de ser notável e adorar estar no centro das atenções, a criança deste signo gosta de se sentir livre e ter a sensação de estar tomando as próprias decisões. É uma criança muito leal quando gosta de alguém, por isso, na educação é preciso saber lidar com seu ego e driblar o excesso de confiança.Virgem – Observadores e detalhistas, virginianos mirins gostam de se sentir úteis e de receber atenção e elogios. Tendem a ser mais reservados, mas quando estão à vontade gostam de uma boa conversa. É uma criança que pode se sentir muito bem entre adultos, ou brincando de desenhar, principalmente ao ar livre.Libra – Diplomática e com muito senso de justiça, a criança libriana gosta da popularidade, de se sentir querida por todos. Indecisa por natureza, gosta de brincadeiras que envolvam faz-de-conta e reuniões de família ou amigos, desde que seja a organizadora do encontro.Escorpião – Intensas e muito observadoras, as crianças de Escorpião aprendem com facilidade os valores e fraquezas de quem convivem. Gostam de atenção e precisam desenvolver uma relação forte de confiança com seus cuidadores e amigos. Geralmente são muito imaginativas, por isso, presentes que incentivem essa criatividade na hora da brincadeira.Sagitário – Extrovertido e aquele amigo que topa uma aventura, o pequeno de Sagitário é também otimista e entusiasmado. Crianças sagitarianas precisam aprender com os pais a serem pacientes e terem uma rotina, com limites bem desenhados. Brincadeiras que estimulam a empatia, jogos em grupo e quebra-cabeças para concentração são ótimas pedidas para crianças deste signo.Capricórnio – Os pequenos deste signo precisam ter rotina e gostam de disciplina, mas tendem a ser muito críticos e perfeccionistas. Por isso, é importante incentivar brincadeiras descontraídas e mostrar que a bagunça também pode ser produtiva e cheia de aprendizados. Os pais de capricornianos precisam ficar atentos quando o assunto é a confiança do pequeno nele próprio, a autoconfiança de um capricorniano é facilmente abalada por seu lado crítico.Aquário – O pequeno aquariano gosta de liberdade e tem certa dificuldade com autoridade. Tende a ser mais fechado e guardar segredos, problemas e sentimentos, por isso precisa ser conquistado e estimulado com atividades em família. É naturalmente contestador e adora um bom argumento em discussões.Peixes – Muito sensíveis e emotivos, não lidam bem com críticas muito duras. Pequenos piscianos tendem a ser bastante distraídos. São muito adaptáveis, mas é preciso respeitar seus momentos de querer interação e de querer seu espaço. Crianças do signo são muito amorosas e dedicadas aos pais.Sara Koimbra atua há mais de 10 anos como astróloga, magista, numeróloga, cartomante e ocultista. Conta com mais de 30 mil atendimentos de tarô e mais de 15 mil interpretações de mapas astrais. Se especializou em ocultismo, tarô e astrologia, faz rituais coletivos e individuais, e já soma mais de 14 mil pessoas atendidas com magias para saúde, dinheiro, amor, limpeza energética e pedidos específicos. Alia seus conhecimentos a terapias e orientação vocacional para adolescentes em busca da primeira profissão e adultos que querem se reinventar profissionalmente. Atua também com avaliação da política usando suas técnicas. Nasceu em família evangélica, foi abandonada pelos pais aos 4 meses e criada pelos avós. Aos 12 anos previu a morte dos irmãos em um acidente de carro e passou a negar seus dons, mas o destino de ajudar as pessoas falou mais alto. Hoje ela faz sucesso até entre famosos e tem uma equipe de atendimento, além de ensinar tarô intuitivo. @sarakoimbra