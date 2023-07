Como aproveitar as férias sem engordar

683

(foto: Herbalife/Divulgação)

As férias são um momento para relaxar e sair das atividades diárias. É ainda uma oportunidade para visitar e explorar lugares desconhecidos. Além de passear pelos pontos turísticos, o viajante quase sempre também deseja desfrutar novos pratos e sabores. Afinal, quem não gosta de experimentar as iguarias locais e fazer uma pausa na dieta? Mas isso não significa renunciar uma boa nutrição, de acordo com a mestre em nutrição, diretora sênior global de educação e treinamento em nutrição da Herbalife, Susan Bowerman.Apesar dos drinks serem deliciosos, boa parte é carregada de calorias do álcool, de xaropes açucarados e de sucos. Por isso, evite exagerar nas bebidas doces, limitando seu número e mantendo-se hidratado com chá simples ou água mineral. Nos dias quentes, a hidratação é fundamental para repor o líquido perdido pela transpiração, ajudando a evitar o superaquecimento.Quando você passa o dia visitando pontos turísticos ou caminhando pela cidade, é provável que encontre snacks tentadores e comida de rua. O problema é que vários deles são muito calóricos. Então, procure dividi-los com seus amigos e familiares, limitando-se a apenas uma ou duas mordidas. Lembre-se também de fazer um café da manhã rico em proteínas e leve alguns lanches saudáveis %u200B%u200Bcom você - como barras de proteína, nozes ou frutas. Assim, você terá menos fome e ficará menos propenso a comer esses alimentos.Embora a ideia é relaxar, férias não significam renunciar seu exercício diário. Portanto, lembre-se de levar seu par de tênis ou maiô para aproveitar a academia ou a piscina do hotel. Alguns resorts oferecem aulas em grupo - de yoga a hidroginástica - como uma maneira divertida de movimentar o corpo. Algumas academias locais possuem planos diários ou de uma ou duas semanas, assim como muitos centros comunitários oferecem sessões de treino.No lugar do pão com manteiga ou dos aperitivos fritos, comece cada refeição com saladas e vegetais. Esses acompanhamentos são uma ótima maneira de se alimentar de forma saudável antes de se jogar em outras opções. Procure deixar 50% de suas refeições para os vegetais. Isso vai permitir que você prove as iguarias locais enquanto segue a dieta.Enquanto a fantasia de viajar nos faz imaginar a cama mais confortável do mundo em um lindo quarto de hotel, a realidade pode significar acampar em um colchão de ar com vazamento ou dormir em um ambiente com paredes finas ou ao lado de muitas pessoas da família. Existe uma correlação entre a falta de sono e o excesso de alimentação. Pesquisas mostram que, quando ficamos muito cansados, preferimos alimentos nem sempre saudáveis na tentativa de aumentar os níveis de energia. Por isso, se possível, tente dormir e acordar na hora habitual para não atrapalhar seus padrões de sono. Use máscara para bloquear a luz do ambiente e tampões nos ouvidos para reduzir o ruído. Caso acorde cansado, evite os carboidratos refinados e açucarados (como sonhos, waffles e donuts) no café da manhã. Comece a se hidratar com água, café ou chá e consuma proteínas saudáveis como ovos ou iogurte.