O laudo da Superintendência da Polícia Técnico-Científica de São Paulo revelou que a morte do cantor Nahim, aos 71 anos, foi causada por uma intoxicação exógena devido ao uso de cocaína e pelo traumatismo craniano.

Nahim foi encontrado em sua casa em Taboão da Serra, São Paulo, em circunstâncias que sugerem uma combinação fatal desses fatores.

Segundo informação do portal G1 publicada nesta quinta-feira (22/8), a perícia apontou que o uso da droga pode ter feito Nahim perder a consciência ou sofrer uma morte súbita, resultando na queda que provocou a fratura no crânio. O Instituto Médico Legal (IML) também confirmou a presença de remédios sedativos no organismo do cantor, embora esses medicamentos não tenham contribuído diretamente para o óbito.

O caso foi tratado como uma morte suspeita pela Polícia Civil de Taboão da Serra. O 1º Distrito Policial (DP) da cidade concluiu o inquérito e enviou o relatório final à Justiça. Sem indícios de crime, o Ministério Público (MP) provavelmente solicitará o arquivamento do inquérito, classificando a morte de Nahim como acidental, resultante do consumo de drogas e da queda.

Quem foi Nahim

Nascido em 11 de agosto de 1952, na cidade de Miguelópolis, São Paulo, Nahim Jorge Elias Júnior alcançou grande fama na década de 1980 com sucessos como “Dá Coração”, “Coração de Melão” e “Taka Taka”. O cantor participou de diversos programas de TV populares, incluindo “Qual É a Música?”, do SBT, comandado por Silvio Santos.

Ao longo de sua carreira, Nahim lançou mais de 14 discos e 86 músicas. Ele também fez aparições memoráveis em programas de televisão, como o reality show “A Fazenda”, em 2017, exibido pela TV Record. Nos últimos anos, Nahim vivia sozinho em sua casa em Taboão da Serra, na companhia de seus cães.

O corpo de Nahim foi descoberto em 13 de junho por funcionários de uma empresa de telefonia, que acionaram a polícia imediatamente. Relatos mencionam que o cantor usava cocaína esporadicamente. Os funcionários encontraram o corpo perto da escada de sua residência e chamaram a polícia sem demora

Apesar dos esforços da equipe de investigação para obter imagens de câmeras de segurança que pudessem elucidar os últimos momentos do cantor, não foram encontradas gravações úteis. O corpo de Nahim foi velado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), onde fãs e amigos prestaram suas últimas homenagens.