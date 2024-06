A Polícia Civil segue investigando a morte do cantor Nahim. O artista foi encontrado morto, na última quinta-feira (13), em casa, em São Paulo. Uma das hipóteses é de assassinato, o que desmentiria a versão da ex-mulher do cantor, Andreia Andrade, que afirma que Nahim desmaiou após infartar e caiu da escada.



“Ele pode ter caído, ter tido um mal súbito, mas ele pode ter sido empurrado e ter caído. A Polícia Civil trabalha com todas as hipóteses. Uma morte suspeita pode ser um homicídio? Pode ser. Então, a gente não descarta nenhuma hipótese”, alegou o delegado Daniel Cohen em entrevista ao Brasil Urgente, da Band.



Segundo ele, não há informações de que outra pessoa estava no imóvel do cantor no momento da queda. “Ele esteve com a pessoa com quem se relacionava até um horário, ela foi embora e ele ficou só. Por volta de 3h, 3h30 da manhã, uma equipe que fazia instalação de rede de fibra óptica viu ele caído e acionou a Polícia Militar”, disse.



O delegado afirmou ainda que a polícia tenta descobrir o que causou a queda do cantor. “Inicialmente, a morte foi por traumatismo craniano, mas é preciso saber o que fez ele cair da escada. Evidente que ele bateu a cabeça e veio a óbito, mas precisamos saber o que causou a queda dele”, concluiu.

Nahim foi enterrado na sexta-feira passada, dia 14 de junho, sob aplausos de fãs. Durante o velório do artista, um fato chamou a atenção do público: o caixão de Nahim foi colocado no chão para que os cachorros de estimação pudessem se despedir dele.