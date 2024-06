Ex-mulher de Naim chora ao lado do caixão do cantor, onde também estão os cães dele

O velório do cantor Nahim, que acontece na manhã desta sexta-feira (4) na Assembleia Legislativa de São Paulo, chamou a atenção do público. O caixão foi colocado no chão para que os cães do artista pudessem se despedir.





A decisão partiu da ex-mulher de Nahim, Andreia Andrade. A entrada dos cachorros também foi autorizada pela Alesp, por se tratar de uma ocasião especial.





Nahim era apaixonado pelos animais. Ele, inclusive, sempre falava dos cachorros em entrevistas.



Acidente fatal

O velório acontece até às 10h. Já o enterro será realizado às 16h em Miguelópolis, no interior de São Paulo, onde o artista nasceu.

Nahim e seus cães de estimação arquivo pessoal



Nahim morreu, nessa quinta-feira (13), em casa aos 71 anos. O corpo foi descoberto após o funcionário de uma empresa de telefonia ter avistado o corpo no quintal.





Para a polícia, a suspeita é que Nahim tenha sido vítima de acidente doméstico.