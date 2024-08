Fernanda Vianna, atriz e bailarina do Grupo Galpão, vive Joana em "Cidade; campo" e contracena com Kalleb Oliveira (Jaime) e Andrea Marquee (Tânia)

O longa “Cidade; campo”, da diretora Juliana Rojas, terá sessão de pré-estreia nesta sexta-feira (23/8), às 19h30, no UNA Cine Belas Artes (Rua Gonçalves Dias, 1.581, Lourdes). Após a exibição do filme, haverá debate com a diretora e a atriz mineira Fernanda Vianna.

“Cidade; campo” recebeu dois importantes prêmios no 52º Festival de Cinema de Gramado, que terminou no sábado (17/8): da crítica e de melhor atriz para Fernanda Vianna, do Grupo Galpão. Em 29 de agosto, a produção entra em cartaz nos cinemas de mais de 20 cidades brasileiras, com ingressos a preços reduzidos, dentro do projeto Sessão Vitrine Petrobras.

Filmado na cidade de São Paulo e no interior de Mato Grosso do Sul, “Cidade, campo” fala sobre migração entre o meio urbano e o rural, especialmente de três mulheres.

Elenco

Além de Fernanda, Mirella Façanha e Bruna Linzmeyer estão no elenco principal do longa, que conta também com Andrea Marquee, Preta Ferreira, Marcos de Andrade, Nilcéia Vicente e o estreante Kalleb Oliveira. A estreia mundial do longa aconteceu no Festival de Berlim, no qual Juliana Rojas saiu vencedora do Urso de Ouro de melhor direção da Berlinale Encounters.