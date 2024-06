Nahim morreu nesta quinta-feira (13/6). Em nota, a Polícia Civil de São Paulo diz que ainda está investigando a morte do artista

O SBT exibirá nas próximas semanas um "Qual é a Música?" inédito com a participação do cantor Nahim, que foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (13). O quadro foi gravado na última quinta (6/6) para exibição no Programa Silvio Santos, hoje comandado por Patricia Abravanel.





O F5 apurou que o SBT pensou em cancelar a exibição por causa de sua morte, mas desistiu. A assessoria de imprensa da emissora de Silvio Santos confirma que ele será mostrado em breve, mas ainda sem uma data confirmada.





A tendência é que ele seja mostrado em julho. Nahim foi um dos maiores vencedores da primeira versão do "Qual é a Música?", produzida nos anos 1980. O cantor venceu o quadro por 20 edições seguidas e ficou quatro meses e meio no ar no SBT.





Em nota, o SBT lamentou a morte de Nahim e relembrou sua trajetória da emissora, onde ele também foi jurado do Cante se Puder, em 2012. "Nahim e o SBT cresceram juntos e fizeram grandes parcerias ao longo dos anos", afirmou o comunicado.





Nahim morreu nesta quinta-feira (13), de acordo com um vídeo divulgado em seu Instagram por Andreia Andrade, sua ex-mulher, que também fez o mesmo post em seu Instagram profissional. Ele tinha 71 anos.





O casal ficou junto por 13 anos e se separou há sete meses. Segundo o IML (Instituto Médico Legal), a morte foi causada por causa de uma queda forte de escada em sua casa.





Em nota, a Polícia Civil de São Paulo disse que ainda está investigando a morte do cantor. "Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que a vítima estava sozinha em casa, quando caiu da escadaria da residência", diz o comunicado.