Até dezembro, a cantora Carô Rennó e o pianista Wagner Sander levarão uma série de recitais a nove centros culturais de Belo Horizonte. Seguindo a premissa de Milton Nascimento de que todo artista tem de ir aonde o povo está, a programação começou ontem na Pampulha e chega a Venda Nova nesta quinta-feira (22/8).

Carô conta que a ideia é criar um movimento de formação de plateia voltado para o público com pouco acesso à música de concerto. Além disso, a série “Todos os cantos” busca difundir obras de compositoras mulheres de diversas partes do mundo. “Colocando obras escritas por homens e mulheres lado a lado, mostramos que um gênero não é mais capaz do que outro de fazer obras belas”, diz a cantora.



Outro diferencial: embora eventos assim sejam tradicionalmente realizados em salas de concerto, a tecnologia de som permite levá-los para espaços ao ar livre.

O programa tem peças brasileiras e internacionais. Fruto da pesquisa de mestrado de Carô na UFMG, o repertório é cantado em português, iorubá, inglês, alemão, italiano, francês e espanhol. “Embora grande parte das músicas seja apresentada em outras línguas, o público consegue sentir conexão com aquilo, mesmo sem saber o que está sendo dito”, garante ela.



Com peças de Helza Camêu e Carmen Vasconcelos, Carô Rennó promete apresentações fora do óbvio. “Tem-se a ideia de que devemos levar músicas mais conhecidas aos concertos para pessoas não habituadas a este repertório, mas acho que os artistas podem se arriscar mais. Precisamos ter mais coragem de levar obras que, para nós, são entendidas como difíceis”, defende. Durante os intervalos, ela vai contextualizar brevemente as peças escolhidas.



Carô ressalta a importância de integrar o recital à rotina dos centros culturais e às práticas de cada comunidade. “Queremos atingir de jovens que estão ali cursando teatro aos encontros da terceira idade que acontecem nesses locais”, comenta.



Os recitais contarão também com os músicos Nara Torres e Everton Tora, que se propõem a construir ponte entre as diferentes linguagens musicais por meio do batuque dos instrumentos de percussão.



Todos os recitais serão gravados em vídeo e disponibilizados gratuitamente nas plataformas Vimeo e YouTube, com legendas e intérpretes de libras.

AGENDA





QUINTA (22/8)



• 15h: Centro Cultural Venda Nova

• Rua José Ferreira dos Santos, 184, Bairro Jardim dos Comerciários

SEXTA (23/8)



• 17h: Centro Cultural São Geraldo

• Rua Silva Alvarenga, 548, Bairro São Geraldo

SÁBADO (24/8)



• 15h: Centro Cultural Urucuia

• Rua W-3, 500, Bairro Urucuia

“TODOS OS CANTOS”

Concertos gratuitos de Carô Rennó (canto) e Wagner Sander (piano). Peças de George e Ira Gershwin, Schubert, Helza Camêu, Carmen Vasconcellos, João Etienne Filho, Villa-Lobos e Carlos Alberto Pinto Fonseca, entre outros autores. Entrada franca.