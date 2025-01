Será uma temporada de taças e conquistas para o cabuloso

Chegou o grande dia, que o torcedor azul tanta esperava. Será apenas um amistoso contra o São Paulo, no estádio do Orlando City, mas os olhos, não somente da China Azul, mas de todos os torcedores que gostam de ver um grande time, estarão voltados para Dudu, Gabigol e cia. Se no começo do ano passado a expectativa era de que o time montado pelo ex-dono, Ronaldo, brigaria para não cair, hoje a coisa mudou completamente. Com o forte time formado pelo dono do clube e presidente, Pedro Lourenço, pelo vice e também dono, Pedro Junio, e com os excelentes trabalhos do CEO, Alexandre Mattos, e do diretor-executivo, Paulo Pelaipe, os torcedores não pensam em outra coisa que não seja a conquista de taças. Sempre lembro que o Cruzeiro está alguns degraus abaixo de Flamengo e Palmeiras, que têm conquistado tudo nos últimos tempos, mas entrou nesse bolo, e junto com o time carioca e o paulista irá brigar pelas principais competições.



Como foi proveitosa a mini pré-temporada em Bradenton. Com frio, calor, chuva ou sol, os jogadores treinaram duro, em dois períodos, e o técnico, Fernando Diniz, bastante exigente, já consegue esboçar um time forte, que deverá ter Cássio, Willian, Fabrício Bruno, João Marcelo e Marlon; Romero, Matheus Pereira e Matheus Henrique; Dudu, Gabigol e Kaio Jorge. Vejam bem, acredito que essa será a escalação, mas, como é começo de temporada, talvez ele queira entrar com dois volantes, tirando Kaio Jorge. Porém deverá aproveitar vários atletas. Lembrem-se: é apenas um amistoso, primeiro jogo do ano, e não pode haver qualquer tipo de cobrança. O resultado é o que menos importa, para um ou para outro clube, pois nesses jogos ninguém põe o pé para correr riscos.



Eu gostei muito do que vi em Bradenton, com uma integração total dos que chegaram com os que aqui estavam. Gabigol é ídolo para alguns jovens, assim como Dudu, mas eles estão cuidando deles com muito carinho. Dudu mesmo, em entrevista ao nosso site No Ataque, Estado de Minas e ao nosso JaeciCarvalhoEsportes, garantiu que se um dia foi ajudado pelos mais experientes, chegou a hora de dar o retorno a Christian, Rodriguinho, Marlon, Kaíke e aos demais jovens: “são garotos de qualidade, jovens com belo futuro e a gente está aqui para dar esse suporte. Somos rodados, vencedores, com muitos troféus e sinto que eles querem a mesma coisa. Aí, fica mais fácil ajudar”. Dudu garantiu que já esteve em outros grupos em formação e que sente nesse do Cruzeiro o mesmo que sentiu no começo no Palmeiras: “a gente tinha um grupo novo, com alguns jogadores experientes. Fomos encaixando o trabalho e conquistamos muitas taças. É assim que os jovens ganham experiência para vencer. E a gente aprende com eles também”.



Gabigol vive sorridente, gosta de “zoar” os mais jovens, e está muito focado. Sempre acompanhado do segurança, Andrezão, que foi trazido do Palmeiras para cá, onde trabalhou 17 anos, está grudado na estrela celeste. De fala mansa, mas muita dedicação, Andrezão é adorado por todos, e sabe como conduzir qualquer situação. Por ser Gabigol o mais assediado, ele precisa mesmo ter alguém mais perto para protegê-lo.



Já vi grupos serem formados, e já vi jogadores tarimbados e vencedores com “sangue nos olhos”. Os que acham que Dudu e Gabigol, por terem juntos mais de 30 títulos, não têm aquele frio na barriga, estão enganados. Os olhos de Dudu e Gabigol brilham quando se fala em ganhar taças nesta temporada. Eu acredito naquilo que Gabi falou: “o Cruzeiro vai ter a minha melhor versão”. Ele tem 16 gols em 17 finais, coisa que poucos conseguem. Foi covardemente massacrado e sacaneado por Tite e vai mostrar ao Brasil que no Cabuloso, respirando novos ares, e como a “cereja do bolo”, ainda tem muita bola para por nas redes adversárias. Eu não “acredito” nesse time, pois essa palavra não é para os torcedores azuis. Eu tenho certeza! Esse grupo será campeoníssimo e a equipe a ser batida no Brasil. O tempo mostrará isso. Que os “deuses do futebol” estejam com o Cruzeiro nesta temporada e sejam justos, pois pelo time montado, pelo grupo e pelo banco que tem, o time azul vai brilhar e sua imagem, como diz o hino nacional, vai resplandecer ainda mais. Que bom estar aqui para ver esse começo de temporada. Poucas vezes cobri um clube tão tranquilo, respeitador com os profissionais e de tanta qualidade. Esse time vai dar rock na temporada, pode ter certeza, China Azul!