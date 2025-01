Cobertura leve e tranquila nos EUA

A cobertura da pré-temporada do Cruzeiro, esta semana, se restringiu a três repórteres: eu, pelo site No Ataque, jornal Estado de Minas e meu canal de Youtube; Samuel Venâncio, pela Samuca TV, e Emerson Pancieri, pela Itatiaia. Uma cobertura leve, tranquila, com entrevistas especiais e um bom material de informação para o torcedor azul. Os jogadores têm sido solícitos com todos, e nos jovens, a gente percebe o “sangue nos olhos”, ávidos por estrearem no Cruzeiro e pelas conquistas. No hall e na porta do hotel, a cada dia, há mais torcedores querendo fotos e autógrafos e também ver de perto a maior contratação do futebol mineiro dos últimos tempos, Gabigol. Ele é o único que tem um segurança colado nele, pois é a estrela maior. Entra rápido no saguão, mas, quando é parado por algum torcedor, tira a foto e dá autógrafos. Vejo-o sorridente, e os próprios jogadores jovens, que o tem como ídolo, dizem que ele tem sido muito legal e brincalhão: “ele nos deixa à vontade. Não conversamos muito ainda, mas percebi que ele nos zoa o tempo todo”, disse um deles.



É comum vê-los no hall e o mais simpático até aqui é Bolasie. Ele fala muito bem o francês, e chegamos a conversar um pouco, já que entrevistas no hotel são proibidas, mas um papo informal, e rápido, pode. Ele sorriu, tirou fotos com os torcedores e, como jogou em Santa Catarina, na temporada passada, arriscou o português e saiu-se bem. Essa leveza e esse clima amistoso entre os atletas têm sido a tônica dessa pré-temporada. E os treinos, quase todos em dois períodos, têm sido elogiados pelos atletas. Fernando Diniz é um treinador versátil, que gosta de jogar pra frente, e isso já nos foi relatado por Rodriguinho e Christian, os mais jovens. Christian, por exemplo, disse que no Athletico-PR o time se defendia e tinha que reagir. Já com Diniz tem que ter posse de bola e jogar pra frente o tempo todo. É a filosofia que gosto, pois futebol é toque, tabela, dribles e gols. Ajustando o setor defensivo, o torcedor pode ficar tranquilo que o Cruzeiro fará uma grande temporada.



Achei acertada a decisão da diretoria em não cogitar a contratação de mais um zagueiro, já que Fabrício Bruno e João Marcelo, além de Villalba e Jonathas Jesus, são excelentes zagueiros também. Claro que se houver uma chance de um grande defensor dando sopa no mercado, o Cruzeiro não hesitará, mas, por enquanto, segundo o vice-presidente Pedro Junio e o CEO, Alexandre Mattos, não há essa necessidade. O grupo está muito forte. Claro que Palmeiras e Flamengo, “papa títulos” nos últimos 8 anos, estão degraus à frente, pois têm equipes formadas e trocam uma peça ou outra, mas com trabalho e tempo, o Cruzeiro será a equipe a bater de frente com o time paulista e o carioca. O grupo de trabalho do Cruzeiro é muito bom. Tudo tem funcionado perfeitamente. Logística, departamento médico, seguranças, roupeiros e massagistas. Tudo sob a supervisão de Pedro Junio e seu irmão mais novo, João Pedro, que está encantado com o aprendizado aqui. A família Lourenço cuida do clube com um amor imenso, e sempre faz questão de dizer que o Cruzeiro é dos 14 milhões de torcedores, espalhados pelo mundo.



A partir de hoje, mais jornalistas deverão chegar aqui e a tranquilidade que temos tido para trabalhar ficará ameaçada. Mas sempre haverá espaço para os grandes profissionais. A gente vasculha aqui e ali, buscando matérias alternativas, que fujam dessa pauta do dia a dia de treinos. Usar a criatividade é uma coisa que eu sempre fiz na cobertura da Seleção Brasileira, e que estou fazendo aqui. É muito bom cobrir esse novo Cruzeiro, com propostas de taças e com um time em nível dos seus pares, que vão disputar os troféus com eles. Nem mesmo o desdenho de parte da mídia preocupa os jogadores. Estão focados em dar a resposta em campo, com grandes jogos. Os torcedores que aqui estão perguntam a todo o momento quando Pedro Lourenço vai chegar. Todos querem ter uma foto com o presidente, homem que pôs o Cruzeiro no seu patamar de origem, esse que estamos vendo, com um grande time. O presidente deverá chegar no dia 14, e, como sempre faz, vai atender a todos, pois é uma pessoa simples e que gosta do povo. Está tudo azul por aqui, e que assim permaneça, com uma temporada de grandes jogos, Mineirão lotado e o Cruzeiro ocupando a cabeça das tabelas das competições. Se depender do grupo, diretoria e da comissão técnica, não tenham dúvidas de que os títulos virão.

Sorteio de camisas

