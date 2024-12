Ilusão não ganha taça, e são elas que fazem a história de um clube

A diretoria do Atlético achava que seu time era superior a Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Criou um “supertime” que só existia na cabeça dela, e os torcedores carentes caíram nessa. Há tempos escrevo que o Atlético Mineiro é um time mediano, que tem em Hulk o grande nome da cia e que já não está na melhor fase, mas, ainda assim, é o que há de melhor. O goleiro Everson, em nível de Seleção, e Arana, outro baita jogador. No mais, é um time bem comum, com jogadores que não ganharam praticamente nada no futebol e que pagaram pela soberba e pela ilusão.

Era sabido que o Flamengo tinha mais time, mais grupo, mais técnico, mais tudo que o Galo, nas finais da Copa do Brasil, mas, iludidos, os torcedores acharam que 1 a 3 era vitória, e imaginaram que na sua arena seria fácil. O resultado todos viram: um massacre do Flamengo nos dois jogos. E para piorar, a falta de respeito e desportividade ao pôr o hino do clube quando o adversário recebia a taça e as medalhas.

Como você recebe alguém em sua casa e trata dessa maneira, que ódio é esse? O Brasil inteiro condenou tal atitude, sem falar nos graves problemas de bombas e outras coisas mais, que causaram destruição e quase a perda de vidas. Até hoje, ninguém foi punido, ninguém foi demitido e parece que tudo foi esquecido pela atual diretoria.

Na Libertadores também era sabido que o Botafogo, melhor time do continente, era o grande favorito. Mas eu avisei que em jogo único, tudo poderia acontecer, inclusive uma expulsão, que poderia mudar o jogo. E aconteceu com 45 segundos, mas a incompetência do fraco time atleticano não permitiu que ele ganhasse o jogo e a taça. Ao contrário, o Botafogo é quem parecia ter um homem a mais, tamanha a qualidade, vontade e excelência de seus jogadores.

Campeão de fato e de direito, sem sofrer sustos. Aí o torcedor vem com aquele discurso falso: “o atleticano não torce para ganhar taças e sim para o clube”. Balela! Todo clube vive de títulos e troféus e é sabido que nesse quesito o Atlético tem pouquíssimas taças em sua galeria. Voltou a ganhar taças em 2013, Libertadores, Copa do Brasil e Recopa, foi o melhor time do Brasil em 2021, ganhando o Brasileiro e a Copa do Brasil, e de lá para cá, só fiasco. A diretoria vendeu ilusão e o torcedor acreditou!

É importante dizer que o Atlético Mineiro chegou a duas finais muito mais pela fragilidade dos grupos que pegou do que por sua própria competência. Por isso, na hora que decidiu contra dois adversários superiores e mais qualificados, perdeu as duas. Poderia ter ganho, sim, poderia, no futebol existe o imponderável, mas quando um time é melhor, as coisas caminham para a vitória dele, e foi isso o que fizeram Flamengo e Botafogo.

Até mesmo na semifinal da CB, contra o Vasco, o Galo levou sufoco em São Januário, e achou um gol com Hulk, quando tudo caminhava para as penalidades. Chegou sem merecer. E quando a gente falava a verdade, eu, Mauro Cézar Pereira e outros profissionais sérios, pessoas do clube jogavam os torcedores contra a gente, pelo fato de torcermos pelo Flamengo, como se não tivéssemos esse direito. Chegaram a pedir cabeças nas empresas, uma vergonha!

O Atlético Mineiro perdeu seu Norte com a saída de Rodrigo Caetano. Esse sim, um profissional exemplar, que conhece futebol como poucos. Não é terra arrasada para 2025, longe disso, mas precisa cair na realidade de que não é igual e nem superior a Palmeiras, Botafogo e Flamengo, ao contrário, está anos-luz atrás. O dia em que o Atlético Mineiro parar com essa síndrome de “coitadinho de ser a equipe mais roubada do país”, admitindo que é igual a outros 15 clubes do país, talvez ele volte a ganhar taças.

A humildade em reconhecer suas fraquezas serão fundamentais para o seu crescimento. Um time com uma folha anual de quase R$ 300 milhões, não pode correr riscos de queda no Brasileiro -, há uma pequena chance de rebaixamento -, e nem ocupar a décima quarta posição na tabela.

O Atlético não é um brinquedo, é uma instituição gigante, respeitada nacional e internacionalmente, que precisa ocupar um lugar de destaque no nosso futebol. Isso só vai acontecer quando seus donos reconhecerem a verdade de um time com poucas taças, bem longe de Palmeiras, Corinthians, Grêmio, São Paulo, Cruzeiro, Flamengo.

Todo time vive para ganhar taças sim, e quem diz o contrário, na hora das derrotas, é porque não se acostumou a ganhar. É o caso do Botafogo, que tem pouquíssimas taças, mas que jamais quis ser mais que seus adversários, pois reconhece que ainda tem que galgar muitos degraus, para atingir o nível dos citados. Acorda, Atlético Mineiro. Você é um clube gigante, mas seu time atual é bem mediano, e a prova são os fracassos da temporada. Quem não gosta de ouvir verdades, que não leia a minha coluna. Ou então que peçam a minha demissão, como já tentaram algumas vezes.