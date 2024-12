Dirigente compara jogador de 21 anos a Messi e Cristiano Ronaldo (Lionel Messi e Cristiano Ronaldo são os principais jogadores de futebol do século 21)

“Lembro do Messi no Barça e do Cristiano no Real Madrid, jogadores decisivos”, comparou o diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, ao destacar a atuação de Jamal Musiala, autor de dois gols, na vitória do time bávaro por 4 a 2 sobre o Heidenheim pelo Campeonato Alemão, neste sábado.

Depois de ter entrado em campo no início do segundo tempo, Musiala marcou duas vezes e chegou a 11 gols na temporada (sete na Bundesliga, três na Copa da Alemanha e um na Liga dos Campeões).

“Já era a hora de marcar de novo com o pé”, brincou o jogador depois da partida, lembrando dos quatro gols de cabeça que marcou nas últimas semanas.

“Emendei muitos jogos, então caiu bem ter um pequeno descanso”, acrescentou o alemão de 21 anos.

“Lembro do Messi no Barça e do Cristiano no Real Madrid, jogadores decisivos nos jogos. Jamal é capaz, sabemos disso. Ele também se beneficia do fato de jogar muito e de ter jogadores muito bons ao seu redor. E ele é capaz de marcar gols”, explicou Eberl.

“Esses dois jogadores ganharam não sei quantas Bolas de Ouro, Jamal ainda não conseguiu, mas faremos tudo para que ele consiga”, acrescentou o dirigente.

“Felizmente, ainda temos Harry (Kane), alguém que também sabe fazer gols, mas no momento está lesionado. Jamal assume esse papel. Ele tem uma qualidade incrível”, concluiu Eberl.

