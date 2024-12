Flamengo enfrentará Chelsea no Super Mundial de Clubes; veja grupo (Elenco do Flamengo comemora título da Copa do Brasil)

O Flamengo já tem o caminho traçado para a primeira fase do Super Mundial de Clubes da Fifa de 2025. No grupo D, o rubro-negro enfrentará Espérance, Chelsea e León.

Na estreia, o Flamengo enfrentará o Espérance, da Tunísia, depois, na segunda rodada, pega o Chelsea. Na rodada derradeira, o rubro-negro enfrenta o León, do México.

Cabeça de chave, o Flamengo estava no pote 1, ao lado de Bayern de Munique, Fluminense, Manchester City, Palmeiras, Paris Saint-Germain, Real Madrid e River Plate.

O torneio será disputado entre 15 de junho e 13 de julho do próximo ano e conta com participantes de todos os continentes. A estreia será no Hard Rock Stadium, estádio do Inter Miami, e o time de Messi estará em campo.

Os outros brasileiros, Botafogo, Fluminense e Palmeiras ficaram, respectivamente, nos grupos B, F e A. Veja todos os grupos abaixo.

Grupo A : Palmeiras, Porto-POR, Al-Ahly-EGI e Inter Miami-EUA.



: Palmeiras, Porto-POR, Al-Ahly-EGI e Inter Miami-EUA. Grupo B : Paris Saint-Germain-FRA, Atlético de Madrid-ESP, Botafogo e Seattle Sounders-EUA.



: Paris Saint-Germain-FRA, Atlético de Madrid-ESP, Botafogo e Seattle Sounders-EUA. Grupo C : Bayern de Munique-ALE, Auckland City-AUS, Boca Juniors-ARG e Benfica-POR.



: Bayern de Munique-ALE, Auckland City-AUS, Boca Juniors-ARG e Benfica-POR. Grupo D : Flamengo , Auckland City-AUS, Chelsea-ING e León-MEX.



: , Auckland City-AUS, Chelsea-ING e León-MEX. Grupo E : River Plate-ARG, Urawa Red-JAP, Monterrey-MEX e Inter de Milão-ITA.



: River Plate-ARG, Urawa Red-JAP, Monterrey-MEX e Inter de Milão-ITA. Grupo F : Fluminense, Borussia Dortmund-ALE, Ulsan e Mamelodi Sundowns-AFS.



: Fluminense, Borussia Dortmund-ALE, Ulsan e Mamelodi Sundowns-AFS. Grupo G : Manchester City-ING, Wydad Casablanca-MAR, Al Ain-EAU e Juventus-ITA.



: Manchester City-ING, Wydad Casablanca-MAR, Al Ain-EAU e Juventus-ITA. Grupo H: Real Madrid-ESP, Al-Hilal-SAU, Pachuca-MEX e RB Salzburg-AUT.

