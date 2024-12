Roberto Firmino revela desejo de voltar ao Brasil para jogar em time da Série A (Firmino está no Al-Ahli, da Arábia Saudita, clube com o qual tem contrato até junho de 2026)

O atacante brasileiro Roberto Firmino, do Al-Ahli, revelou em entrevista recente que tem interesse em voltar para o Brasil e jogar por um time da Série A do Campeonato Brasileiro.

O atleta, de 33 anos, é torcedor declarado do Corinthians e destacou que está sempre inteirado na situação da equipe.

“Apesar dos jogos serem tão tarde aqui, acho que a maioria são três da manhã, eu sempre acompanho. Sempre quando tem um jogo mais cedo eu assisto. Quando eu não consigo ver, acompanho um pouco no dia seguinte. Até torço e oro por eles. Voltaram. Mostraram a garra que é o Corinthians. Desejo o melhor para eles e que continue crescendo”, contou em entrevista ao Lance.

O jogador apontou também que tem o desejo de sair do futebol saudita e atuar na Série A, mas não mencionou nenhum time específico.

“Meu desejo tem aumentado. De jogar no Brasil. De voltar ao Brasil. Como eu não joguei Primeira Divisão no Brasil. Saí do Figueirense da Série B. Fomos para Série A e eu logo fui para a Alemanha. Então na tive a oportunidade. É um desejo meu que tem aumentado cada dia. Coloquei em oração e no tempo do Senhor ele vai fazer”, afirmou.

Firmino no Al-Ahli

O ex-astro do Liverpool assinou com o Al-Ahli em 2023. O vínculo de Firmino com o Al-Ahli é válido até junho de 2026.

O atacante brasileiro tem 52 jogos disputados pelo time saudita. São 14 gols marcados e noves assistências distribuídas.

De acordo com site Capology, especializado em finanças de clubes, o salário mensal de Roberto é cerca de R$ 8,5 milhões por mês.

