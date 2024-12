Os bandidos, travestidos de torcedores, prejudicam suas equipes

Escrevi essa coluna antes do jogo Cruzeiro x Palmeiras, portanto, não posso tecer qualquer comentário em relação à partida, mas posso lembrar o mal que os bandidos, travestidos de torcedores, têm causado às suas equipes. No caso dos portões fechados, ontem, a culpa foi toda da CBF, que para fazer média com o Palmeiras, não permitiu torcida única.

O torcedor do bem do Cruzeiro foi punido, injusta e covardemente, por uma entidade desmoralizada, sem crédito com o torcedor. E, vale lembrar que a emboscada foi feita pela tal Mancha Alviverde, em Mairiporã, interior de São Paulo, matando um torcedor do Cruzeiro, ferindo outros 19, incendiando ônibus e até com o uso de fuzil, o que caracteriza que o crime organizado estava no meio dessa torcida.

Porém, há quase dois anos, foi a Máfia Azul quem emboscou os palmeirenses, gravando vídeos de espancamento, na BR-381. Ou seja: não há santo nessa história. Todas as torcidas organizadas estão infestadas de bandidos, criminosos, assassinos. Aí eu pregunto: o que o clube e os torcedores do bem de verdade, que pagam ingressos, têm a ver com isso para sofrer uma punição dura como a de ontem, num dos jogos mais importantes para o Cruzeiro?

A covardia da CBF com o futebol mineiro já era esperada. A FMF não se pronunciou para defender seu filiado, e a Polícia Militar, por meio do Coronel Santiago, em entrevista ao meu programa, JaeciCarvalhoEsporte, explicou que a nossa PMMG, a melhor do país, não tem o poder de decisão. Ela sugeriu, junto com o MP, torcida única, para evitar mais mortes ou conflitos: “Nós fizemos uma investigação, o serviço de inteligência trabalha e muito, e achamos que havia um risco gigantesco, caso o jogo recebesse as duas torcidas, justamente pelos crimes cometidos em Mairiporã. A PM sugere e não tem o poder de decisão. Se tivessem decidido por duas torcidas ou mesmo por torcida única, nós daríamos todas as garantias ao torcedor do bem”.

Já o governo do estado, por meio do vice-governador, Matheus Simões, errou ao entrar na Justiça comum, com o pedido para que houvesse torcedores no Mineirão. As questões esportivas são tratadas nos tribunais esportivos e não na Justiça Comum. Será que um vice-governador de estado não sabia disso? A CBF, para tentar se redimir, liberou as duas torcidas, na madrugada de ontem, mas já não havia tempo hábil para mais nada. Resultado: o Cruzeiro foi prejudicado moral, técnica e financeiramente. Quem vai ressarcir esse prejuízo?

Ontem, a medida covarde e suja foi da CBF contra o Cruzeiro. Amanhã, será contra o Atlético, Flamengo, Grêmio, Inter e por aí afora. Vocês acham que entre o Bahia na Libertadores e o Cruzeiro, o presidente da CBF, que é baiano, vai preferir quem? Será que ele teria coragem de não deixar o torcedor do Palmeiras ir ao Allianz Parque, caso o jogo tivesse sido lá? Duvido.

Covardia e canalhice com o Cruzeiro e sua gigantesca torcida. Será que ano que vem, Palmeiras x Cruzeiro, teremos portões fechados no estádio do Palmeiras? Vamos trabalhar forte para que Ronaldo Nazário de Lima, o Fenômeno, seja candidato à presidência da CBF, para acabar de vez com essa sacanagem. Ednaldo Rodrigues é o pior presidente da história da entidade. Fraco, despreparado, ruim e centralizador, se achando acima do bem e do mal. A Seleção virou um saco de pancadas e a gestão dele é um fracasso.

E para fechar, a diretoria do Cruzeiro pediu aos torcedores para não usarem sinalizadores, pois o clube seria punido, financeiramente e com portões fechados. A Conmebol já decidiu que o Cruzeiro fará seu primeiro jogo em casa, pela Libertadores ou Sul-Americana, com portões fechados, além de uma multa de US$ 100 mil (mais de R$ 600 mil).

Com certeza não foram os torcedores do bem que deram esse prejuízo ao Cruzeiro e sim os bandidos, travestidos de torcedores. A pergunta é: até quando esses marginais vão continuar frequentando estádios e dando prejuízos aos clubes, matando e morrendo em nome de um “amor” falso e mentiroso. Esses marginais não amam seus clubes e sim os seus interesses.