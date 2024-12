Atlético é punido pela Conmebol com dois jogos de portões fechados e multa milionária (Festa da torcida do Atlético com sinalizadores diante do River Plate)

O Atlético foi punido pela Conmebol com dois jogos de portões fechados e também com uma série de multas que, acumuladas, totalizam US$ 215 mil dólares (aproximadamente R$ 1,3 milhão).

Conforme o tribunal da comissão disciplinar da Conmebol, o Atlético cometeu infrações nos dois jogos diante do River Plate, nos dias 22 e 29 de outubro, na Arena MRV e no Estádio Monumental de Núnez, respectivamente, na semifinal da Copa Libertadores.

As penas ao clube alvinegro, inclusive, foram ampliadas pela reincidência.

Entre as punições, o Galo terá que jogar duas partidas de portões fechados em competições da Conmebol – seja a Libertadores ou a Sul-Americana – por causa dos torcedores que utilizaram sinalizados nas arquibancadas da Arena MRV.

Punições em Atlético 3 x 0 River Plate

No dia 22 de outubro, na Arena MRV, em Belo Horizonte, o Atlético venceu o River Plate por 3 a 0 no primeiro jogo da semifinal da Libertadores.

Sinalizadores

Naquela partida, torcedores alvinegros acenderam diversos sinalizadores nas arquibancadas e, por isso, o clube foi punido com uma multa no valor de US$ 80 mil (cerca de R$ 484 mil), além de duas partidas de portões fechados, por infringir o artigo 12.2 c) do código disciplinar da Conmebol.

Atraso no recomeço da partida

A Conmebol ainda multou o Atlético em mais US$ 50 mil (aproximadamente R$ 303 mil) e também Milito – pelo mesmo valor. Na análise do tribunal disciplinar, clube e treinador infringiram o artigo 5.1.11.6 numeral 2 do manual de clubes da Libertadores de 2024.

Esse artigo prevê punição ao clube e ao treinador quando os jogadores “não aparecerem no campo depois do horário programado para o reinício, se desobedecerem o horário de reinício ou desconsiderarem as instruções do árbitro e/ou delegado a esse respeito”.

Refletores

Uma outra multa de US$ 20 mil (R$ 121 mil) diz respeito ao refletores do estádio. Segundo a entidade, o Atlético não atendeu às determinações técnicas previstas no artigo 4.2.4 do manual de clubes.

Objetos lançados no gramado

Mais uma multa, no valor de US$ 10 mil (R$ 60 mil), pune o Atlético por objetos lançados pela torcida no campo.

Área de hospitalidade inadequada

Uma última punição ao Atlético referente a esse jogo também tem relação com um aspecto técnico exigido no manual de clubes. Dessa vez, a Conmebol alegou que o Galo não atendeu a uma determinação que prevê uma infraestrutura apropriada na área de hospitalidade para os patrocinadores. Por isso, o alvinegro foi multado em US$ 5 mil (R$ 30 mil)

“Para todas as partidas a partir das oitavas de final do torneio, os estádios devem oferecer para hospitalidade dos patrocinadores, uma área de pelo menos 400m2 com infraestrutura adequada e próxima aos assentos dos patrocinadores, que devem ser os assentos mais bem posicionados do estádio. O clube deve garantir que esses assentos sejam de fato ocupados pelos patrocinadores da CONMEBOL”, diz o artigo 4.2.13.

Punições em River Plate 0 x 0 Atlético

Já no jogo de volta da semifinal, no dia 29 de outubro, em que os times empataram sem gols, e o Atlético eliminou o River Plate em pleno Monumental de Núnes, a Conmebol puniu o Atlético, o técnico Gabriel Milito e também o atacante Deyverson.

Atraso no recomeço da partida

Assim como no jogo na Arena MRV, o Atlético e Milito foram punidos cada um em US$ 50 mil por infringirem o artigo que prevê punição ao clube e ao treinador por atraso dos jogadores no recomeço da partida no segundo tempo.

Deyverson

Já o atacante Deyverson foi multado em US$ 25 mil (aproximadamente R$ 151 mil) por infringir o artigo 11.2 (b) e (c) do código disciplinar da Conmebol. Conforme previsto no documento, o jogador foi punido por “comportar-se de forma ofensiva, ultrajante ou fazer declarações difamatórias de qualquer natureza; além de violar as pautas mínimas do que deve ser considerado como comportamento aceitável no domínio do desporto e do futebol organizado”.





A notícia Atlético é punido pela Conmebol com dois jogos de portões fechados e multa milionária foi publicada primeiro no No Ataque por Ailton do Vale