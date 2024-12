CBF covarde, canalha e contra o Cruzeiro

A decisão unilateral da CBF, de impedir que a torcida do Cruzeiro compareça ao jogo desta noite, no Mineirão, contra o Palmeiras, é uma atitude covarde, vil e canalha da entidade comandada pelo péssimo Ednaldo Rodrigues, que pôs o futebol brasileiro na lama. É sabido que bandidos, travestidos de torcedores, brigam e se matam há algum tempo, e que o triste episódio mais recente, foi uma emboscada da Mancha Verde à Máfia Azul em Mairiporá, na rodovia em São Paulo.

Tanto é que, ontem, a polícia prendeu alguns dos marginais, da Mancha, que vão responder por homicídio e outros crimes. A pergunta que o torcedor de bem do Cruzeiro faz é a seguinte: “O que nós, que pagamos ingressos, que levamos nossos filhos, pais, mães, avós, temos com essas brigas de gangues? Por quê estão tirando o nosso direito sagrado de ir e vir, de comprar nosso ingresso e estarmos no Mineirão esta noite?”

Que vetem a torcida do Palmeiras, mas, para fazer média com o time paulista, a CBF, desmoralizada no país inteiro, resolveu proibir também o torcedor azul, já que segundo a entidade, a PM de Minas Gerais, que sempre reputei como a melhor do país, “não há garantia para tal jogo”.

Ora meus amigos e minhas amigas, se realmente a PMMG enviou esse ofício, isso significa a falência do Estado e da proteção ao cidadão de bem. Recentemente, a nossa Polícia Militar deu garantias aos torcedores de Palmeiras e São Paulo, na decisão da Supercopa, sem que qualquer problema tivesse ocorrido.

Então, qual o motivo de ela dizer, se é que disse, “que não poderia dar garantia a torcedores de Cruzeiro e Palmeiras, esta noite?”. Bastava enviar um ofício aos clubes e à CBF, determinando que qualquer torcida organizada estaria proibida de ingressar ao Mineirão e que só entrariam os torcedores do bem, aqueles que amam o clube de verdade e que não têm qualquer problema com a Justiça.

Estamos vivendo um dos momentos mais tristes da história do país, com violência sem controle, um governo federal sem credibilidade e o povo passando fome. A única forma de lazer, que já não é tão barata, mas ainda deixa o povo feliz, é o futebol. E justamente esse povo, tão carente em entretenimento, percebe que seu direito de ir e vir está cerceado por culpa da bandidos, travestidos de torcedores, que insistem em brigar, matar e morrer, em nome de algo que não existe.

Esses caras não são torcedores e o lugar deles é na cadeia. Considero a Polícia Militar de Minas Gerais como a melhor do país. Porém, se ela envia comunicado à CBF dizendo que não pode garantir a segurança do torcedor, é realmente para desanimar. Se a nossa PM não pode garantir, quem poderá?

Chegamos ao fundo do poço e não há dúvidas que a CBF, aproveitando-se do comunicado da PM, proibiu não só os torcedores palmeirenses, como os cruzeirenses, que nada têm a ver com isso. Uma decisão que não tem outra explicação a não ser a de favorecer o Palmeiras, que ainda briga pela taça, pois jogar em estádio vazio, como visitante, é um benefício para ele.

Aí eu pergunto: quem vai ressarcir o Cruzeiro do prejuízo moral, técnico e financeiro? Essa entidade falida e desqualificada chamada CBF é que não será. A CBF envergonha o Brasil, mas é apenas o reflexo desse governo sem credibilidade e de um país à deriva. O futebol brasileiro chegou ao fundo do poço. Por Ronaldo na presidência da CBF, urgente!

CHACOTA NACIONAL

O Atlético não para de passar vexame. Depois de fazer um dos piores jogos de sua história, contra o Botafogo, quando tinha um homem a mais durante os 100 minutos, agora vem pedir punição aos árbitros e VAR da decisão da Libertadores, alegando duas “penalidades não marcadas”. Parece que a síndrome de perseguição e de coitadinho não vai acabar nunca. Um time mediano, com um péssimo treinador e uma diretoria que de bola nada entende.