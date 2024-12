Botafogo: Tiquinho revela profecia do pai falecido sobre final da Libertadores (Tiquinho, atacante do Botafogo)

O atacante Tiquinho tem uma relação especial com a conquista da Libertadores de 2024. Afinal, o pai dele, falecido há seis meses, lhe garantiu: o Glorioso seria o grande campeão continental desta temporada. Dito e feito! Nesse sábado (30/11), a conquista inédita veio em cima do Atlético, após vitória por 3 a 1, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, na Argentina.

“Quando meu pai foi embora, ele disse que a gente seria campeão da Libertadores, então estou muito feliz. Quero agradecer a todos os torcedores que tiraram um pouquinho do seu ganha-pão para estar aqui. Essa vai para o meu pai, porque ele merece”, comentou Tiquinho em entrevista ao ge.

Após a perda quase inexplicável do título do Brasileirão de 2023, Tiquinho e os remanescentes da temporada passada se juntaram aos reforços para transformar o Botafogo no atual campeão da América. Não à toa, ele garante que o clima no vestiário é o melhor possível, tudo em prol do Glorioso.

“O elenco de 2023 era um grupo muito bom, grupo de guerreiros e pessoas de bem. As pessoas que chegaram só acrescentaram ao que a gente já tinha, um vestiário bom, não tem mimimi, nunca teve sequer uma brigazinha. Aqui todo mundo corre, se doa e não tem vaidade. Muito feliz, não sei explicar, só vai cair a ficha depois”, acrescentou.

Sobre a conquista inédita, só emoção. “Não caiu a ficha ainda. Tudo o que passou, principalmente pelos que ficaram aqui em 2023, foi um ano muito difícil. Eu particularmente fiz uma grande temporada, mas estou muito feliz em conquistar esse título. Nós merecíamos demais. Eu já ganhei títulos com Porto e Olympiacos, mas esse título aqui é inexplicável.”

Na história do Botafogo

Tiquinho encerra a temporada como reserva. No entanto, está na história do clube, afinal, está na lista dos atletas que conquistaram a maior glória do clube. Além disso, tem chance de empilhar mais um título com a camisa do Botafogo, já que o alvinegro briga pelo título do Campeonato Brasileiro e é o atual líder da competição.

O camisa 9 tem 44 gols pelo time carioca, o que faz dele o atleta com mais gols no atual elenco. A história vai além, Tiquinho, que tem contrato com o Glorioso até o fim de 2026, é o quinto jogador com mais bolas na rede pelo Botafogo no Século XXI.

A notícia Botafogo: Tiquinho revela profecia do pai falecido sobre final da Libertadores foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10