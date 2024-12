Ronaldinho Gaúcho e Janaína Mendes comemoram que vão ser avós (João Mendes (esquerda) ao lado do pai, Ronaldinho Gaúcho (direita))

O astro do futebol mundial publicou um Storie nesta terça-feira (3/12) em que afirma “Vovô tá na área”, ao chegar em Dubai. Apesar dos inúmeros ‘rolês aleatórios’, Ronaldinho Gaúcho mantém discrição sobre a vida pessoal nas redes sociais.

O ex-atleta ainda não havia se pronunciado publicamente após o anúncio, nesse domingo (1/12), da da gravidez de Giovanna Buscacio, namorada do jovem de 19 anos desde 2022.

Janaína Mendes

Janaína Mendes, mãe do filho de Ronaldinho, celebrou bastante a notícia da chegada de seu primeiro neto. A ex-bailarina do Faustão deixou um comentário típico de avó coruja no anúncio

“Amor da vóvó já tão amado!!! Vem, que ‘tô’ doida para te encher de beijos e muito amor! Amo vocês, João e Giovanna”, escreveu Janaína no post da nora.

Giovanna e João namoram há mais de dois anos e moram juntos em Manchester, na Inglaterra. Aos 24 anos, a jovem anunciou a gravidez no último domingo (1/12) através de uma publicação nas redes sociais.

Ex-bailarina do Faustão, Janaína deixou Minas Gerais para acompanhar o filho na Espanha, em 2023. Isso porque João Mendes, fruto da relação com Ronaldinho Gaúcho, havia assinado contrato com a equipe sub-19 do Barcelona à época. Mendes continuou morando na cidade espanhola mesmo após o fim do vínculo do atacante com a equipe catalã.

João Mendes assinou com o Burnley e se mudou para Manchester, onde vive atualmente, enquanto Janaína permaneceu na Espanha com a caçula. Agora, a mulher de 41 anos se dedica à Educação Física e também trabalha como modelo.

A notícia Ronaldinho Gaúcho e Janaína Mendes comemoram que vão ser avós foi publicada primeiro no No Ataque por Redacao Jogada10