crédito: No Ataque Internacional

Jogador de 22 anos desmaia em campo, e partida do Campeonato Italiano é adiada

Jogador de 22 anos desmaia em campo, e partida do Campeonato Italiano é adiada (Edoardo Bove desmaiou em partida entre Fiorentina e Inter de Milão)

A partida entre Fiorentina e Inter de Milão, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano, foi suspensa após um jogador desmaiar em campo, neste domingo (1º/12). Trata-se do meio-campista Edoardo Bove, da Viola.

Por volta dos 16 minutos de jogo, quando amarrava as chuteiras, Bove caiu no gramado. Imediatamente, os jogadores correram para ajudá-lo. Gosens, da Fiorentina, tentou desenrolar a língua do companheiro.

Edoardo Bove, da Fiorentina, desmaia em campo durante confronto da Série A com a Inter de Milão



A partida foi encerrada pic.twitter.com/HHeqiHYIyO — Detetive X (@WorldEvent57524) December 1, 2024

Os atletas cercaram o jogador de 22 anos para evitar que a cena fosse vista pelas câmeras e pelos torcedores que estavam no Estádio Artemio Franchi. A ambulância não entrou em campo, e Edoardo foi levado de maca até o veículo.

A partida foi suspensa e, posteriormente, adiada – sem nova data definida. De acordo com o jornal italiano Repubblica, Bove foi levado ao Hospital de Florença e está “alerta e consciente”.

A notícia Jogador de 22 anos desmaia em campo, e partida do Campeonato Italiano é adiada foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque