A FMF precisa respeitar os filiados de forma igualitária

O Cruzeiro e os 14 milhões que compõem a China Azul ficaram estarrecidos ao tomarem conhecimento de que a Federação Mineira de Futebol antecipou a estreia do Cruzeiro para sábado, contra o Tombense, mesmo dia do jogo entre Cruzeiro e Atlético, em Orlando. Claro que o presidente Pedro Lourenço não vai aceitar essa aberração, e o que eu percebo é que a TV Globo, detentora dos direitos da competição, deve ter pressionado a FMF justamente pelo fato de os dois times estarem aqui nos Estados Unidos – o Alvinegro viaja na próxima semana – e se enfrentarem. Se realmente foi isso, a Globo, que a população chama de “Globo Lixo”, também mostra desrespeito com o time azul, o que nos deixa enojados. E a Federação deveria ter autonomia e não se curvar aos caprichos da emissora, tão degradada e desmoralizada, ultimamente, por suas posições que mais parecem ser contra a população e a favor do atual governo, que está acabando com o país. Basta ver que seus jornalistas têm um comportamento totalmente parcial, de elogio ao ex-presidiário e sua equipe.



Realmente o futebol brasileiro não consegue achar um norte, pois os desmandos das federações são recorrentes. Entidades falidas, ultrapassadas e retrógradas, com campeonatos sem nenhum apelo, sem o menor interesse. Por isso eu digo que se eu fosse presidente de um clube grande colocaria o time juniores para disputar tal competição. As federações só existem no Brasil, e para votar no presidente da CBF, já que o mesmo manda “mesada”, todos os meses, para a manutenção desses parasitas. Em nenhum lugar do mundo existem tais instituições, pois os clubes formam a própria Liga e as confederações cuidam da Seleção. Só no Brasil essa vergonha ainda existe. Pode ser até que quando vocês estiverem lendo essa coluna, a entidade tenha voltado atrás e mantido o jogo para domingo, mas o estrago, a má vontade e o desrespeito com o Cruzeiro são nítidos.



Os torcedores azuis acusam os dirigentes da FMF de “serem todos atleticanos e passionais”, mas, na verdade, eu não vejo problema que eles torçam para outra equipe, desde que tratem com isonomia todos os seus filiados, coisa que não está acontecendo. Aliás, quando o Cruzeiro precisou da Federação para peitar a CBF, naquele episódio em que não pôde por a torcida no Mineirão, no jogo com o Palmeiras, o presidente da entidade se omitiu e não esteve ao lado do seu filiado, com certeza, com medo de sofrer represálias da CBF. Que nojo! Saudades do doutor Castellar Neto, que sempre conduziu a entidade com maestria e respeito a todos os filiados. Foi ele quem tirou a FMF da lama e a reconduziu à credibilidade. Mesmo sendo atleticano, doutor Castellar, um dos grandes juristas que temos no país, sempre foi isento, igualitário e correto. Sinceramente, não entendi e não vou entender essa decisão equivocada da FMF, mas, com certeza, tem o dedo da Globo, que quer tirar o brilho de um clássico mineiro aqui na Terra do Tio Sam. Com isso, a FMF terá a torcida do Cruzeiro sempre contra seus desmandos. Uma vergonha!



Claro que o Cruzeiro não vai entrar em campo dia 18 contra o Tombense. Estará em Orlando, enfrentando o Atlético, no torneio importante. Por que o presidente da FMF não pôs o jogo do Galo também no sábado, dia 18, para estrear no Mineiro? Já que de forma esdrúxula fez com o Cruzeiro, deveria fazer o mesmo com o Atlético. Porém, o correto é manter as datas acordadas e não fazer essa mudança ridícula. A revolta aqui foi geral, pois é perceptível a má vontade da entidade com o seu filiado. Por isso, há anos eu bato nessa tecla, pelo fim das federações e dos estaduais. Não há mais espaço para essa gente amadora e para jogos de nível técnico sofrível. O Cruzeiro e o Atlético têm elencos caros, para a disputa de competições que valem: Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Sul-Americana e Mundial de Clubes. No mais, os estaduais ocupam datas de pré-temporadas e são competições que nada mais acrescentam aos grandes clubes. O Cruzeiro e a China Azul não vão aceitar essa imposição. Que a FMF reveja a sua posição e mantenha a data pré-estabelecida. Continuo apoiado o fim das federações estaduais e os seus campeonatos falidos!