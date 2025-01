Fabrício Bruno mostra que está surgindo um novo capitão

Ontem, a gente recebeu Fabrício Bruno e Bolasie para as entrevistas exclusivas. O zagueirão garantiu que voltou ao Cruzeiro por ser um gigante do futebol e por ter a chance de jogar e voltar à Seleção Brasileira. Com perfil de líder, falou abertamente sobre as “mentiras” que inventaram e garantiu ser amigo de Filipe Luís e de respeitá-lo profundamente. Pelo que percebi na sinceridade, na forma de falar, ele deverá ser escolhido como capitão do time. Liderança se conquista e vale lembrar que por onde ele passou, sempre foi capitão. Disse não estar preocupado com isso, mas que ajudará os jovens zagueiros, mesmo não se achando titular. Claro que ele precisa ter a certeza de que será escalado, pois foi contratado para isso, todos nós sabemos. Mas a humildade dele me impressionou. Fabrício Bruno entende que os jovens zagueiros têm qualidade e que está ansioso para trabalhar com Fernando Diniz, a quem enfrentou várias vezes, e elogiou.

Depois foi a vez de Bolasie, nascido no Congo, que chegou aos 7 meses à Inglaterra e que poderia ter optado por jogar pela seleção inglesa, mas optou servir seu país de origem. Sorridente e expansivo, ele disse que seus pais moram na Inglaterra e que sua mulher também é de lá. Elogiou a culinária brasileira e disse que cresceu vendo os grandes jogadores brasileiros, que sempre o inspiraram. Ele não se importa em jogar pela direita ou esquerda, disse que foi contratado justamente por sua versatilidade. Enfim, foram duas entrevistas maravilhosas, que deixam os torcedores cruzeirenses motivados e confiantes.

Acompanhando o futebol pelo mundo há 45 anos, a gente sente quando um grupo vai ganhar. Só mesmo se os “deuses do futebol” conspirarem contra, pois um time para ser campeão tem que ter jogadores vencedores, e o Cruzeiro tem. Aliás, esse grupo tem jogadores como Gabigol, 28 anos, e o próprio Fabrício Bruno, com 29, na minha visão, jovens e com muita lenha para queimar. A certeza de que o Cruzeiro mudou de patamar vem do momento em que um jogador liga para o outro e esse diz que o clube é uma ótima escolha. Foi o que disse Fabrício, que ligou para Gabigol, várias vezes, para entender o que é o Cruzeiro. Ele foi cria da casa, mas sabe que, depois daquela fase turbulenta, o Cruzeiro voltou a ter credibilidade no mercado, pois tem um dono ético, austero e transparente.

O ambiente aqui é o melhor possível e, como ontem foi domingo, a comissão técnica e dirigentes resolveram fazer um churrasco para a galera, com um grupo de pagode, para relaxar, pois os trabalhos aqui têm sido intensos. E isso une ainda mais o grupo, que nos tem se mostrado sorridente, integrado e feliz. Esse tipo de pré-temporada une muito os jogadores. Aqueles que tinham uma impressão negativa de outros, quando eram adversários, por exemplo, se dissipa aqui. Agora vestem a mesma camisa e sabem da importância do clube e da possibilidade real de conquistas. O que tenho visto aqui nos Estados Unidos é um grupo consciente de que há um caminho a ser percorrido na montagem da equipe, mas sabedor de que isso vai acontecer da melhor maneira possível e o mais rápido que puderem.

Em conversas com membros da diretoria eu falei que nas coberturas por esse mundo, esse é um dos melhores grupos que já acompanhei. Tudo funciona, sem estresse, com normas a serem seguidas, mas muita flexibilidade para o nosso trabalho. O homem da comunicação, Bruno Faleiro, tem feito um trabalho espetacular, atendendo todos, sem privilégios para ninguém, e sendo elogiado por nós. Não é fácil conduzir um trabalho desses num clube gigante, mas Bruno, já com boa experiência, tem feito isso se tornar fácil. Os dirigentes também sempre nos cumprimentam, batem um papo informal e nos deixam à vontade. É o tipo de cobertura que vale a pena, e eu confesso que estou muito feliz por estar aqui pelo nosso jornal Estado de Minas, o site No Ataque e meu canal de Youtube.

Agradeço a todos vocês pelo carinho comigo e vamos ter mais uma semana de muito trabalho, a partir de amanhã (terça), em Orlando, onde o Cruzeiro jogará quarta, contra o São Paulo, e sábado, contra o Atlético. São os novos ares do Gigante das Gerais, que tem time, grupo e banco para brigar por todas as taças. Diniz está com uma Ferrari nas mãos e, se souber dirigir com competência, com certeza o torcedor terá o que comemorar. A diretoria reforça o pedido para que você faça o sócio-torcedor, pois é importante para as receitas do clube. Com relação ao Mineirão, ninguém tem dúvidas de que ele estará lotado, a cada jogo, pois com um grande time, até os adversários querem ver como a equipe jogará. O Cruzeiro voltou ao seu lugar de origem, e isso era os que os 14 milhões da China Azul mais desejavam. Como arriscou em português, Bolasie: “aqui é Cruzeiro Cabuloso”.