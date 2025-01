O vilão é o Vélez, que não honrou a palavra

Tivemos um dia diferente, ontem, com a permissão para assistirmos 30 minutos do treinamento, com a presença também do torcedor que vive aqui em Bradenton e região. Um momento de descontração, onde aqueles que vivem fora do Brasil há tempos puderam sentir um pouco do nosso país. Não havia só torcedores cruzeirenses, mas também de outras equipes. Um treino técnico-tático, que contou com a presença de Fabrício Bruno, última contratação do começo de temporada. Após a atividade, o vice-presidente, Pedro Junio, e o CEO, Alexandre Mattos, deram uma coletiva, onde dois pontos chamaram a atenção: o episódio Valentín Gómez, e as finanças do clube, que está em recuperação judicial, e pagando mais de R$ 30 milhões por mês de dívidas.

Eu afirmei, desde o primeiro momento, que a diretoria não voltaria atrás na questão Valentín Gómez. Calma gente! O erro foi do Vélez e não da diretoria azul. O presidente, Pedro Lourenço, o vice, Pedro Junio, o CEO, Alexandre Mattos, e o diretor-executivo, Paulo Pelaipe, fizeram todos os esforços para trazer o zagueiro. Se dispuseram a pagar US$ 10 milhões (R$ 61 milhões) e atenderam a todos os pedidos da equipe argentina. Porém, na hora de bater o martelo, o Vélez mudou os termos e começou a fazer outras exigências. Com isso, Pedro Lourenço encerrou as negociações e nós divulgamos em primeira mão. O problema é que há torcedores, ou infiltrados, ou sem fé mesmo, que preferiram acreditar num jornalista argentino, que jamais esteve aqui na cobertura da pré-temporada, duvidando da nossa informação. Deram com os burros n’água, pois eu, Samuel Venâncio e Pancieri estávamos em contato direto aqui com a diretoria e ela garantiu que não voltaria atrás, como não voltou. Não é questão de vaidade e sim de ter palavra e caráter, coisa que a diretoria do Vélez não tem. O Cruzeiro tem dono e ele tem palavra, é honrado e direto.

Tenho visto as redes sociais e, alguns ingratos, querem culpar o Cruzeiro pela não concretização do negócio. Ora, bolas! O clube agora tem dono, tem quem manda e quem paga. Não é casa de “mãe joana”. Valentín Gómez até queria vir, mas ninguém é maior que o clube, muito menos o Vélez, que dificilmente terá uma proposta como a feita pelo Cruzeiro. O vilão da história é a diretoria do time argentino, que não tem palavra e não honrou aquilo que estava acordado. E como muito bem disseram Pedro Junio e Mattos, “o zagueiro seria um bônus, já que o presidente prometeu um grande defensor, e trouxe Fabrício Bruno, que custou R$ 45 milhões, à vista”. Se houvesse a possibilidade, teria trazido o zagueiro argentino, mas onde não há confiança, não há negócio. Os dirigentes do Cruzeiro fizeram o máximo esforço, e foi o Vélez quem não honrou. Então, assunto encerrado. O grupo está fechado: “não contrataremos mais ninguém. Elenco fechado, forte e em condições de brigar com seus pares. Temos responsabilidades a cumprir, uma recuperação judicial e outras questões financeiras. O Cruzeiro foi ao mercado com criatividade e competência, e montou um grupo muito qualificado. Agora cabe ao Diniz ajustar o time e fazê-lo jogar e atender a expectativa de todos nós”, disse o vice-presidente.

Além de Fabrício Bruno, há João Marcelo, Villalba e Jonathas Jesus. Jogadores de qualidade, que aprenderão muito com o experiente ex-zagueiro do Flamengo. O time azul tem, hoje, dois excelentes jogadores por posição, e os “cereja do bolo”, Dudu e Gabigol, consagrados e vencedores por onde passaram. Não existe garantia de taças, mesmo com o time forte, mas há a certeza de que o Cruzeiro vai disputar os troféus em condições de ganhá-los. Vale lembrar que Fla e Palmeiras estão alguns degraus acima, por estarem com grupos fortes e formados há 8 anos. O Cruzeiro ainda terá de se ajustar para chegar no patamar dos seus pares. O ambiente aqui nessa pré-temporada é maravilhoso, com os jogadores que já foram rivais, integrados, e já fazendo brincadeiras, principalmente com os mais jovens. Torcedor azul, confie em sua diretoria, agradeça pelas contratações, lote o Mineirão e faça o sócio-torcedor. Se cada um fizer a sua parte, com certeza o Cruzeiro vai dar grandes alegrias.

E, para fechar, lembro a todos vocês que os donos do clube têm responsabilidade, são gestores competentes e torcedores como todos vocês. Merecem todo o apoio, pois formaram um time gigante, com inteligência e criatividade. É o Cruzeiro forte, com jogadores vencedores e consagrados. Quando as coisas funcionam como estão funcionando aqui, não tem erro. Pela vivência de 45 anos trabalhando no futebol, posso dizer a vocês que o Cruzeiro vai brigar pelas taças, e, muito provavelmente, ganhar algumas delas. A camisa, a história e o grupo qualificado me dão essa certeza. Apoie o Cruzeiro de forma integral. O gigante das Minas Gerais está mais vivo do que nunca, e virou manchete mundial, pelas contratações e pelo profissionalismo da sua diretoria.

