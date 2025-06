Ravel promove encontro de grandes nomes da música de concerto na Sala Minas

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Foi uma beleza a apresentação de quinta-feira (5/6) da ópera “A hora espanhola”, executada pela Filarmônica de Minas Gerais, na Sala Minas Gerais. Ontem, sexta-feira, estava prevista uma segunda sessão. Destaque para o baixo Sávio Sperandio (Don Iñigo Gomez) e a soprano Marly Montoni (Concepción). No elenco, o barítono Michel de Souza (Ramiro) e os tenores Enrique Bravo (Gonzalve) e Vitorio Scarpi (Torquemada). A regência da orquestra foi do maestro Fabio Mechetti. Na trama, Concepción, mulher do relojoeiro Torquemada aproveita a saída do marido para escapulida romântica com o poeta Gonzalve. As coisas não dão certo com a chegada de dois clientes à loja, Ramiro e Don Iñigo Gomez, que fica preso com Gonzalve dentro de relógios. O público se diverte com a encenação dirigida por Ronaldo Zero e a excelência da Filarmônica de Minas Gerais.



• LEVE

O artista e designer Olavo Machado Neto chega ao MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal, quarta-feira (11/6), encerrando itinerância da exposição “Leve”, que começou em Miguel Burnier (Ouro Preto), passou por Ouro Branco, e agora chega à capital mineira. Com curadoria de Angélica Adverse e apoio da Gerdau, a mostra propõe uma imersão sensível entre arte, afeto e espaço urbano, por meio de mobiliários em aço que exploram formas simples e interativas. As obras podem ser admiradas no Terraço Paulo Mendes da Rocha, na Praça da Liberdade, até 3 de agosto, com entrada gratuita e atividades educativas abertas ao público.



• VIDEODANÇA

Catas Altas vai receber uma mostra internacional de videodança, a Move Concreto!, com a exibição de 34 videodanças de 12 países e sete estados brasileiros e o Distrito Federal, além de oficinas e bate-papos. Entre os destaques da programação está o filme iraniano “In plain sight”, que explora movimentos urbanos em avenida de Teerã, local com sérias questões e restrições ao conceito de movimento. Destaque também para “Sheep – La obstinada memoria del viento”, um curta poético que resgata, por meio da dança, movimentos operários no início do século 20, no Sul do Chile. A programação será realizada em diferentes espaços da cidade e também no ambiente virtual, de 25 de junho a 9 de julho.



• CULTURA E ARTE

Quase 10 mil pessoas – sendo 814 crianças e adolescentes de escolas públicas, privadas e instituições sociais de Belo Horizonte e região metropolitana – visitaram, na semana passada, a Mostra “Estado da arte”, uma experiência imersiva no Foyer do Expominas. A exposição apresentou uma forma única de “passear” pelo estado, unindo elementos de literatura, gastronomia e arquitetura.



• AGENDA

Reginaldo Liberato lança, hoje, seu livro de romance, "A saída", pela Editora Ramalhete. A tarde de autógrafos está marcada das 13h30 às 15h30 , na Quixote Livraria e Café, na Savassi.



• PALHAÇARIA

O ator e fundador-integrante do renomado Lume Teatro (Campinas-SP), Ricardo Puccetti, está em Belo Horizonte para finalização do processo de construção do espetáculo “Piratas do curral”, da Cia Circunstância, que estreia em breve, e contou com ensaio aberto ao público, ontem, sexta-feira (6/6). Puccetti assina a assessoria artística em palhaçaria do novo trabalho da trupe.

