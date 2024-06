O Museu das Minas e do Metal , o MM Gerdau, completa 14 anos de história nesta sábado (22/06). Para celebrar o aniversário do centro cultural, entre os dias 22 e 23/06, será realizada a Feira de Produtores e Artesãos de Minas Gerais do MM Gerdau.

No sábado e domingo, das 10 às 17h, o público poderá participar da feira composta por 16 expositores, que irão vender produtos ligados à cultura e economia mineira. A entrada é gratuita e sem necessidade de retirar ingressos.

Ao longo dos dois dias de feira serão vendidos produtos de crochê, costura e bordado, palha, perfumaria, patchwork, chinelo capacho, tapetes, terços, artesanato inclusivo, macramê, artesanato em aço, jeans, bainha portuguesa e mel.

Iniciativas apoiadas pela Gerdau integram a ação, que contará com as participações de expositores dos projetos Feira Incubadora, Pata da Loba, Jeans com Amor, Instituto Vem Ser, APIS Minas e Bordadeiras de Miguel Burnier.

Serviço

Feira de Produtores e Artesãos de Minas Gerais do MM Gerdau



Data: 22 e 23 de junho, sábado e domingo, das 10h às 17h

Local: Museu das Minas e do Metal ( Praça da Liberdade, nº 680 - Funcionários)

Entrada gratuita

Informações e programação completa: www.mmgerdau.org.br