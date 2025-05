Comédia e tributos a músicos americanos marcam a programação em BH

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

• Sexta-feira (23/5)

O fim de semana começa com a comédia “Nunca fui santa”, do Grupo Santinhas do Pau Oco, que faz temporada hoje e sábado, às 20h, e domingo, às 19h, no Teatro João Ceschiatti (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Diante da irreverente Madre Tereza, superiora com métodos nada convencionais, o público assiste à uma aula de catecismo que foge do tradicional, “aprendendo” sobre os sete pecados capitais, a morte e as tentações da carne. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda na plataforma Eventim.

• Sábado (24/5)

As gargalhadas do fim de semana prosseguem no sábado, com os humoristas Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna, conhecidos como Os Barbixas. O trio se apresenta amanhã, às 19h e às 21h, no Cine Theatro Brasil (Praça Sete, Centro). A ideia do espetáculo é boa. Baseado no formato dos jogos de improviso, o mestre de cerimônias revela as regras e escolhe um tema sugerido pela plateia. Aos atores resta a missão de criar as cenas ali na hora. Ingressos custam de R$ 45 a R$ 110, na plataforma Sympla. No domingo, o horário muda para 18h e 20h.

• Domingo (25/5)

Com sua roda de samba, Babaya anima o domingo a partir das 13h30, na Casa Outono (Rua Outono, 571, Carmo). Ela vai receber os convidados Mari Morais, cantando “O que é o que é”; João Melo, com “Tá escrito”; Célia Portela, com “Andança”; e Ary Nóbrega, com “O poder da criação”. “Renovamos o repertório com outras músicas lindas”, adianta Babaya. Ingressos custam R$ 65, à venda na plataforma Sympla.

• Segunda-feira (26/5)

“Mãe baiana” encerra a temporada da trilogia “Matriarcas”, na segunda-feira, às 19h, no Centro Cultural Banco do Brasil (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Com dramaturgia de Renata Andrade e Thais Pontes, a peça traz as atrizes Luiza Loroza e Teca Pereira nos papéis de neta e avó vivendo uma relação marcada por memória afetiva e luto. A trilogia homenageia Helena Theodoro, primeira mulher negra doutora em filosofia do Brasil. Ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria do centro cultural.

• Terça-feira (27/5)

Admirar a obra de Lorenzato (1900-1995) é sempre uma maravilha. A exposição do belo-horizontino que viveu no Bairro Cabana e pintou sua cidade, entre outros temas, pode (e deve) ser visitada na Grande Galeria Alberto da Veiga Guignard, no Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro). Com curadoria de Tadeu Bandeira, a mostra) reúne 178 peças das coleções Manoel Macedo, Ricardo Homen e Rodrigo Ratton. A galeria funciona de terça a sábado, das 9h30 às 21h, e domingo, das 17h às 21h. Entrada franca.

Exposição imperdível de Lorenzato está em cartaz no Palácio das Artes Daniel Mansur/divulgação

• Quarta-feira (28/5)

O saxofonista e compositor John Coltrane, um dos nomes mais importantes da música americana, ganha homenagem no Mina Jazz Bar (Avenida Álvares Cabral, 17, Centro). O show vai reunir Fabiano Zan (saxofone), Irio Júnior (piano), Samuel Gomes (contrabaixo acústico) e Rafael Canielo (bateria), às 20h30 de quarta-feira, com ingressos entre R$ 60 (individual) e R$ 300 (mesa com cinco lugares), à venda na plataforma Sympla.

• Quinta-feira (29/5)

O cantor e guitarrista norte-americano Mark Lambert faz tributo a Frank Sinatra no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi). O repertório só tem clássicos: de “Fly me to the moon” e “Summer wind” a “My way”, passando por “Witchcraft”. Lambert estará acompanhado de Igor Neves (piano), Enéias Xavier (baixo acústico) e Jimmy Duchowny (bateria). O primeiro set começa às 20h30, o segundo às 22h. Ingressos: R$ 40 (área interna) e R$ 20 (área externa), à venda na plataforma Sympla.

