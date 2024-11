Na noite de hoje os 99 anos do Automóvel Clube serão comemorados com festa

O Automóvel Clube está em festa. Neste sábado (23/11), comemora seus 99 anos de muitas histórias na vida social e política de Belo Horizonte. A noite será animada pela banda Visual, com seleção de sucessos dos anos 1980 a 2000. Motivo suficiente para deixar a pista fervendo.

A festa que marca o aniversário também será a primeira com participação do novo presidente do Clube, Ragheb Hamade Filho, eleito na última quarta (20/11), em chapa única, para o próximo biênio. Também foram eleitos Sérgio Murilo Diniz Braga e Francisco de Assis Guerra Lages, na vice-presidência; James Ferreira Santos e Luiz Jabbur Júnior, secretários; Paulo Henrique Ferreira Maia e Alessandro José Ferreira, primeiro e segundo tesoureiros; Faical Assrauy, diretor jurídico.

Franklin Bethônico segue como diretor de eventos, posto que ocupa há 14 anos. O empresário, um dos mais animados com a festa do centenário, no ano que vem, diz, sem revelar detalhes, que já começou a preparar a comemoração em grande estilo.

MOÇÃO DE APLAUSOS

Lucas Guimarães, doutor em filosofia estética e política pela Universidade Paris 8 (França), autor de sete livros publicados no Brasil e na Europa, será homenageado com a Comenda Moção de Aplausos 2024, honraria da Câmara Municipal de Mariana.

A entrega está marcada para sexta-feira (29/11) no Salão Nobre do Clube Marianense, na cidade histórica. Para justificar a escolha de Lucas para receber a homenagem, o vereador Marcelo Monteiro Machado destacou o exemplo de dedicação e seriedade e os diversos postos ocupados em órgãos públicos onde prestou serviço relevante ao país.



PROJETO DE VIDA

Lucas, que também é embaixador do Círculo Universal da Paz (Suíça) e membro do conselho deliberativo da Cátedra Unesco de filosofia da cultura e das instituições (1996/2020), lutou pela reforma do Museu Casa Alphonsus de Guimaraens, um dos principais autores simbolistas do Brasil.

"Esta comenda me emocionou por Alphonsus de Guimaraens, pelo trabalho empreendido, sempre em conjunto, para a defesa do Museu Alphonsus, por ser membro da Academia Marianense de Letras e pelas primeiras lembranças que eu tenho da minha própria vida, quando da inauguração do Museu Casa Alphonsus de Guimaraens, com a família toda viva, Alphonsus de Guimaraens Filho e Afonso Henriques Neto (já poetas)."

ALÉM MAR

Foi um sucesso mais uma edição do projeto Minas em Portugal, ação da Plataforma Fartura Gastronomia do Brasil, em parceria com o Governo de Minas Gerais, apoio do Sebrae e patrocínio da Cemig. Programação na Semana da Cozinha Mineira, no evento Essência do Vinho, ações no restaurante estrelado pelo guia Michelin Sála, de João Sá, e no Hotel Vila Galé Arcos foram destaques.

Vale lembrar que Fartura e Portugal estão juntos há seis anos, consolidando a relação da cozinha mineira e portuguesa. "O nosso objetivo, enquanto uma plataforma de gastronomia, é mostrar a riqueza do nosso estado para o mundo. E estamos, cada vez mais, conquistando esse espaço. Minas Gerais vem se afirmando como um destino turístico atrativo para os portugueses, sendo o segundo maior mercado para os turistas", afirma Rodrigo Ferraz, diretor da Plataforma.

Já o projeto Minas em Portugal fez sua estreia em fevereiro passado, durante o Essência do Vinho em Porto, e retornou neste novembro com a Semana da Cozinha Mineira, estreitando os laços culturais e comerciais entre Minas Gerais e o país europeu.



PLANTIO

A ONG Contato dá continuidade ao projeto Outras Florestas, promovendo o plantio de mudas em áreas degradadas de Belo Horizonte, contribuindo para a recuperação ambiental e o engajamento comunitário. Neste sábado (23/11), plantios ao longo do dia estão previstos no Vale do Jatobá, região do Barreiro. No próximo dia 30, será a vez do Bairro Serra Verde, em Venda Nova.

As ações também contarão com apresentações musicais e muito samba. “Essas primeiras ações marcam o início do projeto Outras Florestas na cidade, promovendo a recuperação de áreas verdes, valorizando a cultura local e mobilizando a comunidade”, diz Vitor Santana, da ONG Contato.

O projeto, realizado pela ONG Contato em parceria com a Fundação Banco do Brasil, busca modelos de desenvolvimento que colocam a cultura e o meio ambiente como protagonistas da transformação social.