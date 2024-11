• Sexta-feira (22/11)

Reciclagem é a palavra de ordem, sempre. Por isso, é importante visitar a exposição Eco Eden Chic, no Mercado Novo (Rua Rio Grande do Sul, 499, piso Q3, Centro), que entra em sua última semana. A iniciativa é resultado do Projeto Central de Reciclagem Criativa, idealizado por Leo Piló, e reúne obras feitas com papelão, madeira, plástico e Tetra Pak por mais de 50 participantes das oficinas, que criaram cadeiras, mesa, caixas, vasos, flores, bonecos, pratos, baú e outros objetos. As oficinas foram realizadas no CRAS Morro das Pedras, no Centro Pop Lagoinha, no Centro Cultural Alto Vera Cruz e no galpão do Léo Piló, que ensinou técnicas em papelão. Os demais professores foram Luiz Vitral (madeira), Silma Dornas (plástico) e Joanna Sanglard (Tetra Pak). A exposição segue em cartaz até sábado (30/11), com entrada franca.



• Sábado (23/11)



O Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade, 700) oferece neste sábado duas opções que fazem parte da programação do Novembro Negro. A partir das 14h, o professor do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG Daniel de Jesus Figueiredo aborda o tema “Educação na Praça: Quadrinhos africanos e afrocentrados no Brasil”, propondo uma conversa sobre a recepção dos quadrinhos africanos no mercado editorial brasileiro e as possibilidades pedagógicas de trabalhar obras afrocentradas em sala de aula. A atividade será acessível na Língua Brasileira de Sinais (Libras). Às 20h, ocorre a exibição do filme “Ao cair da noite eu me guiarei pelo brilho dos seus olhos”, inspirado na história da ativista Harriet Tubman, que utilizou as estrelas e constelações para guiar pessoas negras escravizadas em suas rotas de fuga nos Estados Unidos. Ingressos gratuitos devem ser retirados na recepção, no sábado.



• Domingo (24/11)



Roda de samba de Babaya anima o domingo da Casa Outono (Rua Outono, 571, Carmo), a partir das 13h30. Ela traz uma novidade, ao prestar homenagem ao grupo Originais do Samba, cantando canções que foram sucesso na história do conjunto. O repertório inclui sucessos de Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Toninho Gerais e Cartola. “Grandes compositores que adoramos”, declara Babaya, que será acompanhada por Regina Souza, Célia Portela, Jack Barcellos, Mariah Carneiro, João Melo, Michel Mitri e Ary Nóbrega. Fazem parte da banda Du Macedo, Jorge Bonfá, Totove Ladeira, Alexandre Batista e Robson Pretim. Ingressos a R$ 65, à venda no Sympla.



• Segunda-feira (25/11)



Teatro às segundas-feiras vai bem. “Velhos caem do céu como canivetes” está em cartaz, às 19h, no Teatro II do Centro Cultural Banco do Brasil (Praça da Liberdade, 450). A produção é da Pequena Companhia de Teatro, do Maranhão, inspirada no conto “Un señor muy viejo con unas alas enormes”, de Gabriel García Márquez. Dramaturgia, encenação e direção são de Marcelo Flecha. No elenco, Cláudio Marconcine e Jorge Choairy. Ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda no site e na bilheteria do CCBB-BH. Clientes Banco do Brasil pagam meia-entrada com cartão Ourocard.



• Terça-feira (26/11)



A música mineira ganha nova homenagem. A cantora e compositora Marcella Maranhão, ao lado de Evan Megaro (piano), Yan Vasconcellos (contrabaixo) e Victor Mendes (bateria), apresenta na terça-feira, no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi), o show “Minas pop jazz”. No repertório, sucessos de compositores e bandas mineiros. Ingressos entre R$ 20 e R$ 160, à venda no Sympla. A casa abre às 19h, o primeiro set ocorre às 20h, e o segundo, às 21h30.



• Quarta-feira (27/11)



Vinte e cinco fotografias de estudantes da rede municipal de educação, com idades entre 7 e 45 anos, estão expostas na mostra “Um olhar, uma luz”, em cartaz no MM Gerdau – Museu das Minas e do Metal (Praça da Liberdade, 680). A partir do tema “O planejado e o inesperado”, os alunos foram convidados a pensar sobre a responsabilidade individual e coletiva, refletindo sobre formas e maneiras de contribuir para a transformação de espaços e pessoas na sociedade. O espaço funciona das 10 às 17h. Entrada gratuita.





• Quinta-feira (28/11)

Para os fãs de Tom Jobim: quinta-feira, tem concerto da Orquestra Sesiminas, no Museu de Artes e Ofícios (Praça Rui Barbosa, 600, Centro), dedicado ao autor de "Wave". A apresentação, às 19h, marca o encerramento da série Música no Museu em 2024. Entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço.