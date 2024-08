Foi rápido, mas saboroso. Depois de 12 dias, termina hoje (11/8), Dia dos Pais, o Festival Bacalhau da Noruega, que é realizado há dois anos no Rio de Janeiro, e desde o ano passado em São Paulo. Na capital mineira, 20 restaurantes criaram menu inspirados no peixe. O evento é parte das ações promocionais do Bacalhau da Noruega, realizadas pelo SindRio, em parceria com o Conselho Norueguês da Pesca. O ingrediente é considerado o mais nobre bacalhau do mundo e foi matéria prima para pratos especiais em cada casa. No restaurante O Jardim, os clientes podem experimentar o peixe em sua forma grelhada, acompanhado pelo velouté de alho-poró, assinado pelo chef Will Oliveira. “A aceitação do público foi muito boa, a percepção da qualidade do ingrediente, que teve uma combinação leve e saborosa. Tivemos uma experiência excelente e pretendemos manter o prato no cardápio”, conta Guilherme Rabelo, proprietário do restaurante. Pela primeira vez em Belo Horizonte, o festival acontece nas quatro regiões da cidade e também em Nova Lima. Programação completa pode ser acessada no site www.festivalbacalhaudanoruega.sindrio.com.br/

HOMENAGEM

Lucas Guimaraens será o poeta homenageado na segunda edição do Festival Literário Internacional de Paracatu, o Fliparacatu, que será realizado de 28 de agosto a 1º de setembro. Mineiro de Belo Horizonte, tem sete livros publicados, entre poesia e filosofia.

HAHAHA

Palhaços e palhaças do Instituto Hahaha têm encontro inusitado em 23 de agosto, na sede do grupo, em Santa Tereza, onde vão apresentar ao público pequenos números elaborados a partir das suas poéticas, bobagens e inadequações, através de shows musicais, receitas de bolo, garçons e garçonetes atrapalhados, mestre de cerimônias e a menor banda do mundo. O “Cabaré Hahaha” integra a programação de aniversário do instituto, que, há 12 anos leva, por meio da palhaçaria, alegria e esperança para dentro dos hospitais; instituições de educação e espaços de acolhimento em busca de colocar o riso a serviço da vida. O Hahaha foi criado em 2012 pelos artistas palhaços Gyuliana Duarte e Eliseu Custódio e pela Elen Couto, em continuidade ao trabalho do Doutores da Alegria – Unidade Pão de Queijo, realizado em Belo Horizonte. Nesses 12 anos, o Instituto Hahaha já atendeu a mais de 1 milhão de pessoas, entre crianças e adolescentes, idosos, profissionais de saúde, corpo técnico, acompanhantes, pais e familiares dos pacientes.

SÁTIRA

Vitor Kley, Marcelo Falcão, Toni Garrido, banda Gupe (de Porto Alegre), Pêtra e Nega Kelly estão confirmados na programação do Festival Sátira – Good vibes música e consciência, confirmado para 5 de outubro, na Lagoa dos Ingleses.

ÚLTIMOS DIAS

Instalação com estruturas espelhadas e uma escultura geométrica, explorando reflexões e refrações da luz para uma experiência sensorial, da artista plástica Rizza Bomfim, podem ser vistas até amanhã (12/8), na exposição coletiva “Arte no meeting”, no jardim externo do Meeting Shops, no Belvedere. Na mostra, também podem ser admiradas as "estruturas-criaturas" da artista Consuelo Veszaro.