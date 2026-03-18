A matemática da eleição para deputados estaduais

João Magalhães, líder do governo Zema na Assembleia Legislativa, irá deixar o MDB e se filiar ao PSD. Ao PSD de Cássio Soares, líder da Maioria na Assembleia e presidente estadual da legenda, também migrarão os deputados estaduais Bosco e Raul Belém, ambos do Cidadania. A revoada do vice-líder do Republicanos, Enes Cândido, também será em direção ao PSD. A chapa proporcional do partido para a Assembleia terá 13 parlamentares concorrendo à reeleição, mas ainda poderá crescer, com a eventual filiação de deputados que ainda não se definiram, como é o caso de Grego da Fundação, que deixará o Mobiliza e se divide entre o PSD e o União Brasil. Atualmente, a bancada do PSD tem 11, mas Adalclever Lopes vai se transferir para o PV e Cássio Soares será candidato a deputado federal.



Por seu turno, sem Magalhães, o MDB irá receber a deputada estadual Maria Clara Marra, que está no PSDB. Será a única parlamentar na legenda, já que o presidente da Casa, Tadeu Leite (MDB), não concorrerá: foi eleito conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Com apenas uma parlamentar na chapa, o MDB torna-se atrativo para candidaturas com potencial eleitoral mediano.

Com uma bancada de dez parlamentares, o PL vai receber a deputada estadual Chiara Biondini (PP), mas como Cristiano Caporezzo (PL) é nome que pretende concorrer ao Senado Federal – e, caso não se viabilize, à Câmara dos Deputados –, a chapa proporcional pelo momento terá dez deputados disputando a reeleição. Mas se, no âmbito da sucessão ao governo de Minas, o PL optar por apoiar o vice-governador Mateus Simões (PSD), o deputado Eduardo Azevedo (PL) poderá deixar a legenda e migrar para o Republicanos, onde está o seu irmão, o senador Cleitinho, candidato ao governo de Minas.



Além de Chiara Biondini, para o PP deverá migrar o deputado estadual Doorgal Andrada (PRD). Federado ao PP, o União será o destino de Betinho Pinto Coelho, convidado a deixar o PV pelo seu posicionamento na votação da privatização da Copasa. Também mira o União, mas ainda sem definição, o deputado estadual professor Wendel (Solidariedade), além dos deputados Doutor Paulo e Roberto Andrade, ambos do PRD, expulsos pelo cacique do partido, o deputado federal Fred Costa.



Com uma bancada de 11 parlamentares, o PT irá receber a deputada Ana Paula Siqueira, da Rede: a legenda terá 12 concorrendo à reeleição na chapa federada com o PV e o PCdoB. No PV entra Adalclever e sai Betinho. A deputada estadual Lohanna (PV) será candidata a deputada federal. Saldo no PV: quatro deputados estaduais da legenda disputando um novo mandato. Ao todo, considerando Celinho do Sintrocel (PcdoB), a Federação PT, PCdoB e PV terá 17 deputados estaduais na chapa proporcional.



Com a deputada estadual Bella Gonçalves (Psol) saindo para deputada federal – o que poderá acontecer inclusive com a sua filiação a outro partido de esquerda – a Federação Psol-Rede manterá na chapa apenas um parlamentar, Lucas Lasmar (Rede). Enquanto Lud Falcão se despede do Podemos para se filiar ao Republicanos, o deputado estadual Arlen Santiago foi convidado a se retirar do Avante pelo deputado federal Luís Tibé, presidente nacional do partido.



À exceção de três ou quatro legendas ideológicas, que guardam certa preocupação com as aparências, o cálculo de cada deputado antes de se lançar à revoada em final de mandato não é ideológico. É matemático. Sabe-se, por exemplo, que, em 2022, o conjunto de candidatos das chapas de cada partido ou federação teve de somar 143.852 votos (quociente eleitoral) para conquistar uma única cadeira.



Na primeira rodada em que se calcula o quociente partidário, as legendas arrebanham as suas primeiras cadeiras. Na segunda rodada de distribuição das sobras, só concorrem partidos que alcançaram 80% do quociente eleitoral e, dentro das chapas partidárias, candidatos que obtiveram 20% do quociente eleitoral. E na terceira rodada participam todas as legendas e candidatos que conquistaram pelo menos 10% do quociente eleitoral. Até 4 de abril, quando se fecha a janela partidária, nessa ciranda de migrações, alguns sobreviverão à travessia e encontrarão o seu partido, ativo em falta no mercado. Outros serão largados pelo caminho.

Candidato

O ex-prefeito Alexandre Kalil fez um post em suas redes sociais reiterando a sua candidatura ao governo de Minas. “Ô gente, querem levar a eleição no W.O. Eu sou candidato. Quando forem lá votar, meu nome vai estar lá. Os que vão votar em mim podem ir lá. E os que estão decidindo, decidam, mas o meu nome vai estar na urna na eleição!”, avisou.



Não fica

O ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, que mudou o domicílio eleitoral para Belo Horizonte mirando as eleições para deputado federal, não permanecerá no Republicanos. O destino partidário dele ainda é incerto.



Bate-boca

Candidato ao governo de Minas, o senador Cleitinho protagonizou um embate verbal com Eduardo Cunha em agosto de 2025. Depois de chamá-lo de “canalha”, instou-o a “sair logo do Republicanos”. Eduardo Cunha apresentou queixa-crime no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o parlamentar. Cleitinho retrucou que acionaria o “povo mineiro” para não votar em Eduardo Conha.



No PL

A deputada federal Greicy Elias (Avante) vai se filiar nesta quarta-feira (18/3) ao PL. A madrinha é a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL). Também o ex-deputado federal Fabinho Liderança, suplente no MDB, segue para as hostes liberais. Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL é o padrinho. Há dívida de gratidão de Valdemar com Fabinho, do tempo em que esteve preso.

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Suas

O deputado federal Patrus Ananias (PT) apresentou requerimento à Mesa da Câmara dos Deputados com pedido de inclusão em pauta da PEC 383/2017, que prevê a destinação mínima de 1% da Receita Corrente Líquida da União para o financiamento do Sistema Único de Assistência Social (Suas). Assim como garantido às áreas de saúde e educação, a PEC estabelece um piso constitucional para o financiamento do Suas, como forma de garantir a sustentabilidade da política de assistência social no país, assim como os serviços de Cras e Creas que atendem às populações mais vulneráveis.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.