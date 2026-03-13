Com quem estarão União e PP em Minas?

Lideranças do União Brasil em Minas afirmam que o presidente nacional da legenda, Antonio Rueda, já informou pessoalmente ao secretário de Estado de Governo, Marcelo Aro (PP), nessa terça-feira (10/3), que a legenda não apoiará a candidatura do vice-governador Mateus Simões (PSD) ao governo do estado. Como o partido está federado ao PP, a decisão será acompanhada. Ao mesmo tempo, o União tem compromisso de caminhar com Marcelo Aro em sua pré-candidatura ao Senado. Posição semelhante tem confidenciado o prefeito Álvaro Damião (União) aos interlocutores.

No plano nacional, a Federação União-PP trabalha para uma coligação formal com o senador Flávio Bolsonaro (PL) e, em Minas Gerais, se o senador Rodrigo Pacheco (PSD) não for candidato ao governo, a tendência é de que dê sustentação à candidatura do senador Cleitinho (Republicanos). Nessa articulação, o União indicaria a posição de vice na chapa de Cleitinho e a federação garantiria a Aro a indicação para que concorra ao Senado Federal. Se confirmada essa articulação, Aro estaria diante do dilema: disputaria o Senado em coligação com Cleitinho, virando as costas para Mateus Simões, ou sairia do PP para o Podemos, mantendo a aliança.

Há, contudo, em Minas, um racha interno entre lideranças das duas legendas. Em direção oposta, Marcelo Aro destacou, em entrevista aos jornalistas Alessandra Mello e Andrei Megre, do Estado de Minas, que tem a promessa de Rueda e do presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, de que a federação caminhará com Mateus Simões, que assumirá o governo ainda este mês. “Eu tenho a palavra do presidente nacional do União, que é o [Antonio] Rueda. Eu tenho a palavra do presidente nacional do PP, que é o Ciro [Nogueira]. Tanto o Ciro quanto o Rueda já deixaram claro que o candidato deles ao governo de Minas é Mateus Simões”, disse Aro. “Ontem [10/3] eu estive na casa do Rueda e, no Senado Federal, no gabinete do Ciro. Eu converso dia sim, dia não com eles. Você acha que eu estaria falando isso se não tivesse sentado e ouvido a palavra deles?”

O presidente estadual do União, Rodrigo de Castro (União), declarou ao assumir a posição em substituição ao deputado federal Marcelo de Freitas (União), que embora o partido tenha compromisso de apoiar Marcelo Aro, tal acerto não se estenderia a Mateus Simões. Sem descartar Mateus, contudo, Rodrigo de Castro tem afirmado a interlocutores que ainda não há decisão da legenda em Minas. Seja qual for o caminho, será decidido em Brasília: as Executivas Nacionais das duas legendas avocaram para si as decisões políticas de Minas, Rio de Janeiro e São Paulo.

Depois de tentar, ao longo do último ano, convencer o senador Cleitinho a desistir da disputa para apoiá-lo, Mateus Simões encontra no senador o seu principal “adversário” para a unidade da direita bolsonarista no estado. E como ainda tem esperança de articular no plano nacional uma composição para a retirada de Cleitinho da disputa, Mateus Simões mira no presidente estadual do Republicanos, o deputado federal Euclydes Pettersen, para tentar desgastar Cleitinho.

Em agenda no Triângulo Mineiro, Mateus Simões disparou, ao lado de Marcelo Aro: “Respeito o trabalho de Cleitinho, começou a vida dele como vereador como eu, ele em Divinópolis, eu em Belo Horizonte. A gente se conhece há muito tempo. Nunca estivemos em lados opostos. Espero que não comece agora, especialmente porque o Republicanos tem de se preocupar mais em explicar a situação do presidente estadual deles, que está quase preso pela Polícia Federal, do que ficar falando em administrar o estado. Estou preocupado com isso. A gente vai trazer para a campanha a discussão sobre o escândalo do INSS, que era melhor evitar. Minas e a direita não precisam disso”. É só o começo.



Sinal verde

O Ministério Público Eleitoral apresentou manifestação favorável, encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), à federação entre União Brasil e o Progressistas, que se chamará União Progressista. O plenário da Corte Eleitoral irá se manifestar em julgamento. A tendência é a formalização da superfederação, que irá agregar 20% dos recursos dos fundos partidário, eleitoral e do tempo de antena destinado a partidos e ao horário eleitoral gratuito.

Com o 03

O deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL) está no Texas (EUA), em encontro com o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL). Na pauta, o caminho do PL na sucessão mineira e as candidaturas ao Senado Federal. Caporezzo reivindica uma das indicações da legenda para concorrer ao Senado. Até aqui, o partido caminha para anunciar o apoio ao presidente estadual do PL, deputado federal Domingos Sávio. O deputado estadual também já anunciou apoio ao senador Cleitinho (Republicanos) na disputa ao governo de Minas. No PL, o deputado federal Nikolas Ferreira defende o apoio ao vice-governador Mateus Simões (PSD).

Feminicídios

O Ministério das Mulheres planeja uma ação de formação e letramento de prevenção à violência contra a mulher em diferentes níveis da educação nacional. Em palestra magna intitulada “Da lei à ação: efetividade dos direitos das mulheres”, Lygia Lumina Pupatto, educadora e assessora especial do ministério, detalhou o projeto na Assembleia Legislativa, durante o Ciclo de Debates “Educar, decidir, efetivar: bases para enfrentar o feminicídio e as violências contra as mulheres e garantir direitos”, promovido no evento Sempre Vivas 2026.

Articulação

Lygia Lumina Pupatto assinalou a importância de uma ação articulada e comprometida entre União, estados e municípios. E criticou o fato de não haver no governo de Minas uma secretaria específica para o enfrentamento à violência contra a mulher. De acordo com ela, o combate ao feminicídio não pode ser uma pauta partidária, mas um compromisso nacional. “Somos maioria neste país, não é possível que a essa altura ainda estejamos elegendo homens violentos e misóginos para conduzir políticas de proteção às mulheres”, frisou.

Superlotação

Guaritas de segurança sucateadas, com janelas e banheiros danificados, além de rachaduras e desabamento das estruturas de alvenaria dos muros que as sustentam, são um dos problemas identificados pela Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, em visita técnica ao Presídio Antônio Dutra Ladeira, de Ribeirão das Neves. Segundo o deputado estadual Sargento Rodrigues (PL), presidente da comissão, a precariedade está presente em todos os setores do presídio. Além de deficiência no efetivo – são apenas 350 servidores que trabalham em turnos para vigiar 2.290 detentos, foi identificada a superlotação da unidade, que está operando com 250% de sua capacidade. Celas construídas para abrigar seis detentos, têm, hoje, 28 presos.

