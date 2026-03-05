Para onde caminha o bolsonarismo em Minas?

O entorno político do governador Romeu Zema (Novo) parece ter compreendido a difícil situação em que se encontra a candidatura do vice-governador Mateus Simões (PSD) no cenário eleitoral da sucessão mineira que se desenha com a presença do senador Cleitinho (Republicanos). Mandou emissários para abrir interlocução com o senador Flávio Bolsonaro (PL) sobre uma possível composição na sucessão presidencial. A aposta é de que a intervenção “de cima” possa organizar a disputa no estado.

Pior hora não haveria para pedir a conversa. Flávio Bolsonaro vive um bom momento com a consolidação de sua candidatura, enterrando de vez as iniciativas de Michelle Bolsonaro, Silas Malafaia, Valdemar Costa Neto, entre outros expoentes do bolsonarismo que advogavam pela candidatura ao Palácio do Planalto do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Zema é considerado como provável vice, mas ainda há reservas. Ele foi o primeiro governador presidenciável a se lançar em agosto de 2025, enfraquecendo Jair Bolsonaro (PL), num momento em que se agarrava às rédeas de seu entorno para manter o controle de sua base eleitoral. Não só por isso, mas também pela péssima relação que nutre com as forças de segurança em Minas – eleitorado raiz do bolsonarismo – o “ativo” Zema precisa ser separado do “ativo” Minas.

Minas é o segundo maior colégio eleitoral; amostra natural do país, é o espelho dos humores do eleitorado nacional. Já o governador mineiro terá limitações para entregar em Minas qualquer promessa de vitória a Flávio Bolsonaro que ele, por si, não alcançaria pelas características da própria disputa polarizada. O que o PL avalia é até que ponto Zema, como vice, levantaria a candidatura do filho de Jair. Se há dúvidas quanto ao custo-benefício dessa articulação, ao mesmo tempo, o PL sabe que a esta altura, tal composição muito ajudaria a Mateus Simões, o candidato de Romeu Zema, aquele mesmo que Flávio Bolsonaro considera que o “puxa pra baixo”.



Mateus Simões melhorou a sua presença das redes sociais, mas vive o seu momento de revés político. O arco de alianças sonhado se desfaz no ar. Evapora-se a acalentada projeção de uma vitória sem concorrentes – que abrangeria do PL, passando pelo Republicanos, a Federação União-PP, o PSD, além de outras legendas menores, como o Novo. Ao mesmo tempo em que a Federação União-PP, com a troca de comando no estado, foi a primeira a pular do imaginário barco. O PL – ou talvez os PLs em Minas – emerge rachado numa encruzilhada de três vias.

Um grupo deu prazo de três meses para Mateus Simões “cair nas graças do povo”, caso contrário, irá trabalhar pela desistência dele em favor da candidatura do senador Cleitinho (Republicanos), que lidera as pesquisas. Presidente estadual do PL e provável candidato do partido ao Senado, a Domingos Sávio, Cleitinho avisou: “Se seguir com pé em duas canoas, o prefeito Gleidson Azevedo (irmão gêmeo e prefeito de Divinópolis) irá concorrer não mais a deputado federal, mas ao Senado”.

Um segundo grupo no PL, que se intitula “bolsonarista autêntico”, defende o apoio imediato a Cleitinho. Porta-voz desse movimento, o deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL) esteve nesta quarta-feira com Cleitinho em Brasília e lhe hipotecou apoio. Por fim e ainda mais importante a terceira posição no PL: o empresário e presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, que irá se filiar ao PL, tem próxima interlocução com Flávio Bolsonaro, e se movimenta para um voo solo na sucessão mineira.

Roscoe, cotado para uma composição como vice na chapa de Cleitinho, tem ligado a lideranças do meio político e empresarial para consultar sobre a sua eventual candidatura ao governo de Minas. O empresário tem o apoio do deputado federal Nikolas Ferreira (PL), que se movimenta em consultas junto a lideranças políticas em Brasília sobre a viabilidade de uma construção que envolva inclusive a Federação União-PP. O parlamentar mineiro manteve interlocução nessa direção com o senador Ciro Nogueira (PP-PI), com a intermediação de Marcelo Aro (PP), secretário de estado de Governo. De todo esse mexe-mexe, o campo bolsonarista em Minas segue ainda sem definições, conforme revelou Flávio Bolsonaro a interlocutores de Minas, em reunião política em Brasília nesta quarta-feira.

Será sorteio?

À entrada do shopping Pátio Savassi, uma viatura da Polícia Militar de Minas Gerais está exposta, à frente do painel “Bem-vindos a um dos estados mais seguros do Brasil”. A viatura está cercada por caixas do governo de Minas, com o slogan “Aqui o trem prospera”. Entre aqueles que passaram por ali, houve dúvidas sobre o propósito da exibição do carro.

Empate

Eleito por unanimidade para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) com os 69 votos de parlamentares presentes em plenário, Tadeu Leite (MDB), presidente da Assembleia Legislativa, alcançou a mesma marca do ex-presidente Agostinho Patrus – e atual conselheiro do TCE – eleito em 2022. Recorde que se repetiu.

Esperança equilibrista

A reitora da UFMG, professora Sandra Goulart Almeida, fará em 16 de março o pré-lançamento do documentário “Esperança Equilibrista”, realizado pela TV UFMG. Retrata a operação da Polícia Federal considerada ilegal, que foi realizada dentro da universidade, com a condução coercitiva de gestores, em 6 de dezembro de 2017. O nome da operação é referência à canção de João Bosco e Aldir Blanc que, no fim da década de 1970, imortalizada na voz de Elis Regina, tornando-se símbolo da luta contra a ditadura militar. Além do então reitor Jaime Ramirez e de Sandra Goulart, que era vice-reitora, foram conduzidos outros gestores que colaboravam com a implementação do projeto do Memorial da Anistia Política do Brasil.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Prepara-se ou Morra”

O estrategista de marketing político Rodrigo Mendes e professor e doutor em Sociologia e Ciência Política, Leonardo Lamounier são os organizadores do livro “Debates Eleitorais: Prepara-se ou Morra” (Alfa Books), que reúne textos de 20 especialistas. São coautores do livro: Alek Maracajá, Bruno Soller, Darlan Campos, Eduardo Guedes, Emerson Saraiva, Fernanda Aguiar Vieira, Gabriela Rollemberg, Josmar Andrade, João Henrique Faria, Juarez Guedes, Lucas Pimenta, Luciana Veiga, Marcello Natale, Rodrigo Pedreira e Valter Lagoa. O lançamento será 10 de março, às 19 horas, no Restaurante Tudo Legal Colaborativo, Rua Alagoas, 851.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.