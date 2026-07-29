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Chuva de meteoros dupla no Brasil: como ver o show mesmo com a Lua cheia

Fenômeno poderá ser visto a olho nu em todo o país nesta madrugada (30/7); confira o melhor horário e dicas para driblar a luminosidade e aproveitar

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
29/07/2026 13:18 - atualizado em 29/07/2026 14:32

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Chuva de meteoros dupla no Brasil: como ver o show mesmo com a Lua cheia
A beleza de uma chuva de meteoros, evento que poderá ser observado com desafios no Brasil no fim de julho devido à Lua cheia crédito: Divulgação Urânia Planetário

Duas chuvas de meteoros atingirão o pico na noite de 30 para 31 de julho: a Delta Aquáridas do Sul e a Alfa Capricornídeas. O fenômeno poderá ser visto em diferentes regiões do Brasil, mas a observação será um desafio.

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A Lua estará aproximadamente 98% iluminada e seu brilho intenso deve apagar muitos dos meteoros mais fracos. Em condições ideais, a taxa teórica dos eventos somados é de 30 meteoros por hora, mas este número não reflete o que será realmente visível.

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Segundo o professor Marcos Calil, a quantidade observada dependerá da transparência do céu, da poluição luminosa e das condições meteorológicas locais. Nuvens e neblina também podem impedir a visualização.

Como ver a chuva de meteoros

A melhor janela para tentar observar o céu será da meia-noite ao amanhecer, especialmente entre 1h30 e 4h. A visualização deve ser feita a olho nu, pois telescópios e binóculos não são recomendados por reduzirem o campo de visão.

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Para melhorar as chances, procure um local escuro e com um campo de visão amplo. Uma dica importante é se posicionar de costas para a Lua ou usar uma construção, árvore ou elevação para bloquear a luz lunar.

Não há garantia de avistar uma grande quantidade de meteoros. Acompanhe outros eventos astronômicos no canal do YouTube da Urânia Planetário.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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