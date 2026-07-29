Chuva de meteoros dupla no Brasil: como ver o show mesmo com a Lua cheia
Fenômeno poderá ser visto a olho nu em todo o país nesta madrugada (30/7); confira o melhor horário e dicas para driblar a luminosidade e aproveitar
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Duas chuvas de meteoros atingirão o pico na noite de 30 para 31 de julho: a Delta Aquáridas do Sul e a Alfa Capricornídeas. O fenômeno poderá ser visto em diferentes regiões do Brasil, mas a observação será um desafio.
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A Lua estará aproximadamente 98% iluminada e seu brilho intenso deve apagar muitos dos meteoros mais fracos. Em condições ideais, a taxa teórica dos eventos somados é de 30 meteoros por hora, mas este número não reflete o que será realmente visível.
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Segundo o professor Marcos Calil, a quantidade observada dependerá da transparência do céu, da poluição luminosa e das condições meteorológicas locais. Nuvens e neblina também podem impedir a visualização.
Como ver a chuva de meteoros
A melhor janela para tentar observar o céu será da meia-noite ao amanhecer, especialmente entre 1h30 e 4h. A visualização deve ser feita a olho nu, pois telescópios e binóculos não são recomendados por reduzirem o campo de visão.
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Para melhorar as chances, procure um local escuro e com um campo de visão amplo. Uma dica importante é se posicionar de costas para a Lua ou usar uma construção, árvore ou elevação para bloquear a luz lunar.
Não há garantia de avistar uma grande quantidade de meteoros. Acompanhe outros eventos astronômicos no canal do YouTube da Urânia Planetário.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.