Chuva de meteoros: guia para ver e fotografar com o seu celular

O céu noturno do Brasil receberá a chuva de meteoros Oriônidas, um dos eventos astronômicos mais aguardados do ano. Prevista para as noites de 21 para 22 e de 22 para 23 de outubro, a visibilidade alcançará todo o território nacional, com o melhor horário de observação sendo entre meia-noite e o amanhecer.

Meteoros são fenômenos luminosos atmosféricos originados da entrada de fragmentos de cometas ou de asteroides, os meteroides, em altíssima velocidade na atmosfera da Terra.

O nome faz referência à constelação de Órion, o Caçador, de onde os meteoros aparentam “nascer” perto da estrela Betelgeuse. Entretanto, os meteoros podem surgir de pontos distintos do céu.

O fenômeno pode ser observado a olho nu e até mesmo fotografado com um celular, sem a necessidade de telescópios ou equipamentos profissionais. Para uma boa experiência, a dica mais valiosa é encontrar um local com pouca luz artificial.

Como observar a chuva de meteoros?

A poluição luminosa das grandes cidades ofusca o brilho da maioria dos meteoros, por isso afastar-se das luzes é o primeiro passo. Procurar um lugar escuro, possivelmente afastado das grandes cidades facilita a visibilidade.

Verifique a previsão do tempo para conferir uma noite de céu limpo e sem nuvens. Para se localizar, você pode usar aplicativos gratuitos como SkyView ou Star Walk 2. Eles utilizam a câmera e o GPS do seu celular para identificar estrelas e constelações em tempo real, ajudando a encontrar o ponto de referência no céu.

Guia para fotografar meteoros com o celular

A forma de registrar um meteoro exige um pouco mais de atenção que as fotos e vídeos habituais. Registrar um meteoro exige um pouco mais do que apenas apontar e clicar, pela distância e visibilidade que eles apresentam.

Estabilidade é fundamental: busque usar um tripé para celular ou apoie o aparelho em uma superfície firme, como uma pedra ou mureta para facilitar a captura. Configure a câmera: algumas câmeras fotográficas atuais em celulares permitem a configuração manual. Caso seja possível, ajustar a velocidade do obturador (tempo de exposição) para o maior tempo possível, geralmente entre 15 e 30 segundos, pode garantir um registro mais visível.. Use o temporizador: para evitar tremer o celular ao tocar na tela, ative o temporizador (timer) para o tempo de preferência, de 5 a 10 segundos, por exemplo. Isso garante que o aparelho esteja totalmente parado quando a foto começar a ser tirada. Mire e seja paciente: aponte o celular para a região da constelação de Órion e comece a fazer sequências de fotos. Como os meteoros são imprevisíveis, a fotografia astronômica é um exercício de paciência. Continue tirando fotos de longa exposição até que um registro seja possível.

