Lua de Morango não fica rosa; entenda o fenômeno e como observar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A Lua de Morango é o nome tradicional dado à Lua Cheia de junho. Apesar da denominação, o astro não adquire uma coloração rosada, avermelhada ou semelhante à da fruta.

O termo tem origem em povos indígenas da América do Norte, que usavam os ciclos lunares para marcar o período de colheita dos morangos silvestres. Do ponto de vista astronômico, o fenômeno é uma Lua Cheia comum.

Nesta segunda-feira (29/6), a Lua atinge sua fase Cheia oficialmente às 20h56, no horário de Brasília, com o disco 100% iluminado. O melhor momento para a observação, contudo, é logo após seu surgimento no horizonte leste.

Nesse período, o astro pode apresentar tons amarelados ou alaranjados por causa da atmosfera terrestre. A Lua também pode parecer maior devido ao efeito de percepção visual conhecido como Ilusão da Lua.

Como observar a Lua de Morango

Segundo o astrônomo Marcos Calil, o evento é uma ótima oportunidade para aproximar as pessoas da ciência. Não é necessário usar telescópios ou equipamentos sofisticados para apreciar o espetáculo.

“Logo após o pôr do Sol, basta olhar para o horizonte leste e aguardar o nascimento da Lua. Ela surgirá cheia e próxima ao horizonte, proporcionando uma bela oportunidade para observação e também para fotografias, inclusive com o celular”, destaca o especialista.

A Urânia Planetário promove ações de divulgação científica e oferece orientações para a observação do céu. A organização realiza transmissões ao vivo em seu canal no YouTube todas as terças-feiras, às 19h30, para incentivar o público a conhecer e observar o céu.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.