Como seria a vida em Marte, onde a gravidade equivale a 38% da terrestre
Estudos científicos revelam os desafios e as curiosidades de viver em um planeta com gravidade muito mais fraca, impactando da saúde humana às tarefas mais simples.
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Como seria viver em Marte? Com uma força gravitacional que equivale a apenas 38% da terrestre, a vida no planeta vermelho transformaria completamente o corpo humano e as atividades mais simples do dia a dia. Com o avanço de planos para futuras missões tripuladas, entender esses efeitos é crucial, pois eles apresentam tanto vantagens aparentes quanto sérios desafios fisiológicos.
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O que aconteceria com o corpo humano em Marte?
Na gravidade marciana, os músculos e ossos perderiam densidade rapidamente, pois não precisariam de tanta força para sustentar o corpo. O sistema cardiovascular também trabalharia menos, o que poderia levar a uma série de complicações de saúde a longo prazo para os futuros colonos.
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Inicialmente, uma pessoa poderia se sentir mais alta, já que a coluna vertebral se descomprimiria sem o peso constante da gravidade terrestre. A sensação de leveza seria constante, mas essa adaptação cobraria um preço alto. Sem a resistência habitual, o corpo iniciaria um processo de atrofiamento.
Para combater esses efeitos, os habitantes de Marte precisariam de rotinas de exercícios rigorosas e diárias. A tecnologia de trajes e habitats pressurizados também seria essencial para simular condições mais próximas às da Terra e garantir a saúde da tripulação a longo prazo.
Como seriam as atividades cotidianas em baixa gravidade?
Tarefas simples seriam executadas de maneira muito diferente. O menor peso dos objetos e do próprio corpo alteraria a forma como interagimos com o ambiente. Algumas mudanças práticas seriam imediatamente notadas:
Caminhar e correr: seria possível dar saltos mais altos e longos com menos esforço, tornando a locomoção mais parecida com um trote saltitante.
Levantar objetos: um item que pesa 50 quilos na Terra teria um peso aparente de apenas 19 quilos em Marte, facilitando o transporte de cargas e a construção.
Praticar esportes: as regras de qualquer modalidade precisariam ser reinventadas. Uma bola de basquete, por exemplo, viajaria muito mais longe e quicaria mais alto.
Quais são os principais desafios da adaptação?
O maior obstáculo para a colonização de Marte não é apenas a tecnologia, mas a biologia humana. A perda de massa óssea, semelhante a uma osteoporose acelerada, é uma das preocupações mais graves. Astronautas na Estação Espacial Internacional já enfrentam esse problema e precisam de contramedidas constantes.
Outro ponto crítico é o sistema cardiovascular, que se tornaria "preguiçoso" sem a necessidade de bombear sangue contra a força total da gravidade. Isso poderia causar tonturas e desmaios, além de representar um risco severo no caso de um eventual retorno à Terra, onde o coração teria que se readaptar a um esforço muito maior.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.