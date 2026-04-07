Como é a vida de um astronauta na Estação Espacial? Veja 7 curiosidades

Viver a 400 quilômetros da Terra, a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS), transforma até as tarefas mais simples em desafios complexos. A rotina de um astronauta é uma mistura de ciência de ponta com adaptações surpreendentes para comer, dormir e até ir ao banheiro, tudo em um ambiente de microgravidade.

Longe do que a ficção científica mostra, o dia a dia em órbita exige disciplina e criatividade. Descubra como funcionam algumas das atividades mais comuns na vida de quem trabalha fora do planeta.

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A comida é especial: nada de pão, pois as migalhas flutuariam e poderiam danificar equipamentos sensíveis. Astronautas usam tortilhas. Muitos alimentos são desidratados e precisam de água para serem consumidos. Para temperar, sal e pimenta são usados na forma líquida, evitando que grãos se espalhem pela cabine. Higiene sem chuveiro: a limpeza corporal é feita com toalhas úmidas e um xampu que não precisa de enxágue. Para escovar os dentes, os tripulantes usam uma pasta comestível e a engolem ao final. Isso evita o descarte de resíduos e o gasto de água, um recurso precioso no espaço. Dormir amarrado: para não flutuarem pela estação durante o sono e colidirem com painéis ou colegas, os astronautas dormem em sacos de dormir. Eles são fixados verticalmente ou horizontalmente nas paredes de pequenas cabines individuais, garantindo um descanso seguro. Exercícios são obrigatórios: em microgravidade, o corpo perde massa muscular e densidade óssea rapidamente. Para combater esses efeitos, cada membro da tripulação precisa se exercitar por cerca de duas horas todos os dias, usando esteiras e equipamentos de resistência especialmente projetados. O banheiro usa vácuo: os sanitários espaciais funcionam como um aspirador de pó, usando um sistema de sucção a ar para coletar os dejetos sólidos e líquidos separadamente. A urina, inclusive, é reciclada por um sistema de purificação e transformada em água potável. Eles ficam mais altos: sem a força da gravidade comprimindo a coluna vertebral, as vértebras se afastam um pouco. Com isso, um astronauta pode crescer até 5 centímetros no espaço. A altura volta ao normal algumas semanas após o retorno à Terra. São 16 amanheceres por dia: a ISS completa uma volta ao redor da Terra a cada 90 minutos. Isso significa que a tripulação assiste a 16 nasceres e pores do sol em um período de 24 horas. Para manter uma rotina saudável, todos seguem um horário rígido, baseado no Tempo Universal Coordenado (UTC).

Essa rotina fascinante é vivida por uma tripulação que geralmente conta com 6 a 7 pessoas. A estação tem sua operação prevista para continuar até 2030, servindo como um laboratório único para o futuro da exploração espacial.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.