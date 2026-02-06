Eclipse solar no Brasil: veja as datas dos próximos fenômenos no país
Após a passagem do eclipse de 2024, saiba quando e onde observar os próximos eventos astronômicos, incluindo um raro eclipse total em 2045.
compartilheSIGA
Os entusiastas da astronomia já podem marcar na agenda as próximas datas para observar o Sol ser ocultado pela Lua. O próximo fenômeno do tipo visível no Brasil não está muito distante.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O próximo eclipse solar que poderá ser observado em território brasileiro acontecerá em 6 de fevereiro de 2027. Será um eclipse parcial, em que a Lua cobre apenas uma fração do disco solar, e sua visibilidade será melhor na Região Sul do país, especialmente no estado do Rio Grande do Sul.
Leia Mais
-
-
‘Lua de Sangue’: eclipse lunar total lotou Esplanada do Mineirão, em BH
-
Próximos eclipses solares no Brasil
Para quem espera por espetáculos mais impactantes, como um eclipse anular ou o raro eclipse total, também há datas para se programar. Confira a lista dos próximos grandes eventos:
-
6 de fevereiro de 2027: Eclipse solar parcial, com melhor visibilidade para a região Sul do Brasil.
-
26 de janeiro de 2028: Eclipse solar anular, em que um "anel de fogo" se formará ao redor da Lua. A visibilidade será privilegiada para a região Norte, especialmente nos estados do Amazonas e Pará.
-
12 de agosto de 2045: O evento mais aguardado. Um eclipse solar total, em que o dia se transformará em noite por alguns minutos. A faixa de totalidade cruzará estados do Norte e Nordeste, como Pará, Maranhão, Piauí e Ceará, prometendo ser um dos maiores fenômenos astronômicos do século no país.
Como observar um eclipse solar com segurança
É fundamental lembrar que nunca se deve olhar diretamente para o Sol, mesmo durante um eclipse parcial. A observação sem proteção adequada pode causar danos permanentes à visão. Óculos de sol comuns, filmes fotográficos ou chapas de raio-x não são seguros para esse fim.
Para acompanhar o fenômeno com segurança, utilize equipamentos específicos, como óculos com filtros especiais para observação solar ou filtros de solda com tonalidade 14 ou superior. Outra opção segura é observar o eclipse de forma indireta, projetando a imagem do Sol em uma superfície plana.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.