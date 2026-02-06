Eclipse solar no Brasil: veja as datas dos próximos fenômenos no país

Os entusiastas da astronomia já podem marcar na agenda as próximas datas para observar o Sol ser ocultado pela Lua. O próximo fenômeno do tipo visível no Brasil não está muito distante.

O próximo eclipse solar que poderá ser observado em território brasileiro acontecerá em 6 de fevereiro de 2027. Será um eclipse parcial, em que a Lua cobre apenas uma fração do disco solar, e sua visibilidade será melhor na Região Sul do país, especialmente no estado do Rio Grande do Sul.

Leia Mais

Próximos eclipses solares no Brasil

Para quem espera por espetáculos mais impactantes, como um eclipse anular ou o raro eclipse total, também há datas para se programar. Confira a lista dos próximos grandes eventos:

6 de fevereiro de 2027: Eclipse solar parcial, com melhor visibilidade para a região Sul do Brasil.

26 de janeiro de 2028: Eclipse solar anular, em que um "anel de fogo" se formará ao redor da Lua. A visibilidade será privilegiada para a região Norte, especialmente nos estados do Amazonas e Pará.

12 de agosto de 2045: O evento mais aguardado. Um eclipse solar total, em que o dia se transformará em noite por alguns minutos. A faixa de totalidade cruzará estados do Norte e Nordeste, como Pará, Maranhão, Piauí e Ceará, prometendo ser um dos maiores fenômenos astronômicos do século no país.

Como observar um eclipse solar com segurança

É fundamental lembrar que nunca se deve olhar diretamente para o Sol, mesmo durante um eclipse parcial. A observação sem proteção adequada pode causar danos permanentes à visão. Óculos de sol comuns, filmes fotográficos ou chapas de raio-x não são seguros para esse fim.

Para acompanhar o fenômeno com segurança, utilize equipamentos específicos, como óculos com filtros especiais para observação solar ou filtros de solda com tonalidade 14 ou superior. Outra opção segura é observar o eclipse de forma indireta, projetando a imagem do Sol em uma superfície plana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.