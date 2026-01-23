Calendário celeste 2026: as principais chuvas de meteoros visíveis no Brasil

As chuvas de meteoros previstas para 2026 despertam interesse de observadores ocasionais e de quem já acompanha o céu com frequência. No Brasil, a combinação entre clima, posição geográfica e fases da Lua torna alguns eventos especialmente favoráveis. Entre eles, as Eta Aquáridas e as Geminídeas aparecem como destaques. Além disso, outras chuvas também oferecem bons espetáculos ao longo do ano, desde que as condições atmosféricas e de poluição luminosa ajudem.

De forma geral, as chuvas de meteoros recebem o nome da constelação de onde os meteoros parecem surgir, o chamado radiante. Cada uma possui um período de atividade mais longo, porém apenas algumas noites concentram a maior taxa de meteoros por hora. Portanto, quem pretende se programar precisa observar datas aproximadas de pico, horários ideais e regiões do céu recomendadas para cada evento. Isso se torna ainda mais importante em um país de dimensões continentais como o Brasil.

chuvas de meteoros – depositphotos.com / yunduan

O que são chuvas de meteoros e como observar melhor?

Chuvas de meteoros acontecem quando a Terra cruza rastros de partículas que cometas ou, em alguns casos, asteroides deixam ao longo de suas órbitas. Quando esses pequenos fragmentos entram na atmosfera, eles queimam e produzem riscos luminosos, que muitos chamam de “estrelas cadentes”. A intensidade de uma chuva depende da densidade desse rastro e do ponto da órbita em que o planeta passa naquele ano. Por isso, alguns anos se mostram mais produtivos do que outros.

Para observar, você não precisa de equipamento. Na prática, o mais eficiente consiste em escolher uma área aberta, escura e com boa visibilidade do horizonte. Especialistas costumam destacar alguns cuidados práticos, que aumentam bastante a chance de sucesso:

Evitar luzes artificiais , como postes, fachadas iluminadas e faróis de carros, pois elas reduzem a visibilidade.

, como postes, fachadas iluminadas e faróis de carros, pois elas reduzem a visibilidade. Dar tempo aos olhos para se adaptarem ao escuro, o que leva cerca de 20 a 30 minutos em média.

para se adaptarem ao escuro, o que leva cerca de 20 a 30 minutos em média. Observar uma área ampla do céu , e não apenas o ponto exato do radiante, já que os meteoros cruzam o céu em várias direções.

, e não apenas o ponto exato do radiante, já que os meteoros cruzam o céu em várias direções. Verificar a fase da Lua, porque luar intenso reduz a visibilidade de meteoros mais fracos.

Além disso, consultar previsões de tempo e mapas de nuvens ajuda a escolher as melhores madrugadas. Em muitas regiões do Brasil, o período seco do ano costuma oferecer céus mais limpos e estáveis.

Meteoros Eta Aquáridas: destaque do primeiro semestre

As Eta Aquáridas figuram tradicionalmente entre as melhores chuvas de meteoros visíveis no Brasil, sobretudo para regiões próximas ao Equador e ao hemisfério Sul. A palavra-chave “Eta Aquáridas” aparece com frequência em calendários astronômicos porque essa chuva se relaciona diretamente ao cometa Halley, um dos mais conhecidos da história. Em 2026, a Eta Aquáridas mantém o pico em torno dos primeiros dias de maio, com maior atividade nas madrugadas.

O radiante dessa chuva fica na constelação de Aquário e surge no céu leste após a meia-noite. Em condições ideais, astrônomos registram dezenas de meteoros por hora nas regiões mais favorecidas do hemisfério Sul. Para o público brasileiro, a observação tende a ficar melhor nas seguintes situações:

Em locais de céu escuro, longe dos grandes centros urbanos e da poluição luminosa intensa.

Entre aproximadamente 2h e 5h da madrugada, quando o radiante alcança maior altura no céu.

Em noites próximas ao pico, evitando dias de Lua cheia ou quase cheia, que ofuscam meteoros fracos.

Mesmo fora da noite exata de maior atividade, a Eta Aquáridas permanece ativa por vários dias. Desse modo, você ganha mais chances de observação caso o tempo fique nublado em uma data específica. Além disso, quem utiliza aplicativos de rastreamento do céu consegue localizar Aquário com mais facilidade, o que ajuda na orientação geral durante a madrugada.

Meteoros Geminídeas em 2026: o que esperar no fim de ano?

As Geminídeas figuram entre as chuvas de meteoros mais intensas do ano. Com frequência, elas superam em taxa horária as populares Perseidas do hemisfério Norte. Em 2026, o pico das Geminídeas ocorre por volta de meados de dezembro, em geral durante a noite e a madrugada. O radiante fica na constelação de Gêmeos, que ganha altura no céu a partir do final da noite, principalmente para observadores em latitudes médias.

No Brasil, você consegue observar essa chuva em praticamente todo o território. No entanto, o rendimento costuma ficar levemente melhor nas regiões Sul e Sudeste, onde Gêmeos atinge uma altura maior no céu. Alguns pontos importantes sobre a visibilidade das Geminídeas em 2026 incluem:

Fase da Lua: se o pico coincidir com Lua minguante ou próxima ao novo, você verá uma quantidade maior de meteoros. Horário recomendado: da meia-noite até o amanhecer, quando o radiante ocupa posição mais favorável no céu. Taxa prevista: em anos favoráveis, a chuva produz dezenas de meteoros por hora em locais realmente escuros.

Diferentemente de muitas chuvas associadas a cometas, as Geminídeas se originam de um objeto peculiar, o asteroide 3200 Phaethon. Mesmo assim, o mecanismo observacional continua o mesmo. As partículas que o objeto deixa ao longo da órbita encontram a atmosfera terrestre e produzem os riscos luminosos característicos. Além disso, muitos observadores descrevem meteoros Geminídeas como mais lentos e, às vezes, com cores bem marcantes, o que torna o espetáculo ainda mais atraente.

Quais outras chuvas de meteoros merecem atenção no Brasil em 2026?

Além das Eta Aquáridas e das Geminídeas, o calendário celeste de 2026 inclui outras chuvas de meteoros com bom potencial de observação no Brasil, dependendo das condições locais. Entre elas, algumas se destacam pela regularidade e pela visibilidade razoável em diferentes regiões do país. Assim, quem se organiza com antecedência consegue acompanhar eventos interessantes ao longo de todo o ano.

Entre os eventos que costumam aparecer em listas de “principais chuvas de meteoros” estão:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quadrântidas (início de janeiro) : favorecem mais o hemisfério Norte. Mesmo assim, ainda oferecem alguma chance de observação em parte do Brasil, especialmente em latitudes mais ao norte, nas horas antes do amanhecer.

: favorecem mais o hemisfério Norte. Mesmo assim, ainda oferecem alguma chance de observação em parte do Brasil, especialmente em latitudes mais ao norte, nas horas antes do amanhecer. Perseidas (agosto) : famosas no hemisfério Norte. No Brasil, ficam mais baixas no céu e tendem a apresentar menor rendimento, porém ainda podem ser observadas em regiões com horizonte norte bem desobstruído.

: famosas no hemisfério Norte. No Brasil, ficam mais baixas no céu e tendem a apresentar menor rendimento, porém ainda podem ser observadas em regiões com horizonte norte bem desobstruído. Oriônidas (segunda quinzena de outubro) : também se associam ao cometa Halley e apresentam melhor visibilidade na segunda metade da noite, em boa parte do território brasileiro.

: também se associam ao cometa Halley e apresentam melhor visibilidade na segunda metade da noite, em boa parte do território brasileiro. Leonídeas (novembro): nem sempre mostram grande intensidade, mas já produziram tempestades de meteoros históricas em alguns anos. Em 2026, os especialistas esperam atividade moderada, porém ainda interessante para quem observa de locais escuros.

Para quem deseja acompanhar o ano inteiro, uma estratégia prática consiste em combinar calendários astronômicos atualizados com previsões de tempo e informações sobre fases da Lua. Além disso, plataformas especializadas e observatórios mantêm, com certa regularidade, orientações específicas para o Brasil. Isso facilita muito o planejamento de observações em 2026, tanto para iniciantes quanto para entusiastas experientes. Por fim, participar de grupos de astronomia amadora e eventos de observação coletiva também aumenta o aprendizado e torna a experiência mais segura e divertida.