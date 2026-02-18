Calendário astronômico 2026: os eclipses e chuvas de meteoros visíveis no Brasil

O ano de 2026 reserva um espetáculo para os amantes da astronomia. O calendário celeste está repleto de eventos, embora nem todos sejam plenamente visíveis em todas as regiões do país. Para não perder nada, é importante saber quando e para onde olhar.

Esses fenômenos podem ser vistos a olho nu em locais com pouca poluição luminosa, como áreas rurais ou praias distantes dos centros urbanos. Para uma experiência mais detalhada, binóculos e pequenos telescópios são excelentes aliados.

Eclipse lunar parcial em agosto: o grande evento do ano

O principal evento lunar para observadores no Brasil será o eclipse parcial de 28 de agosto de 2026. Diferente de outros fenômenos do ano, este será totalmente visível em todo o território nacional, do início ao fim. Durante o pico, uma parte significativa da Lua será coberta pela sombra mais escura da Terra, criando um espetáculo celeste imperdível.

Eclipse lunar de 3 de março: visibilidade limitada

Na madrugada de 3 de março, ocorrerá um eclipse lunar total, mas no Brasil sua visibilidade será bastante limitada. O fenômeno acontece próximo ao amanhecer, quando a Lua já estará se pondo no horizonte oeste. No Brasil, as regiões Norte e Centro-Oeste terão a chance de observar apenas o início da fase parcial. Já no Sul, Sudeste e Nordeste, será possível ver somente a fase penumbral, um leve escurecimento do disco lunar, antes que o Sol nasça. A fase total, conhecida como “Lua de Sangue”, não será visível do país.

Principais chuvas de meteoros

As chuvas de meteoros também garantem um show à parte ao longo de 2026. Elas ocorrem quando a Terra cruza a órbita de cometas ou asteroides, fazendo com que pequenos detritos entrem na atmosfera e criem rastros luminosos. As melhores para observação no Brasil serão:

Eta Aquáridas: com pico previsto para 6 de maio, esta chuva é formada por detritos do cometa Halley. Em condições ideais, pode apresentar até 50 meteoros por hora, conhecidos por sua alta velocidade e rastros persistentes.

Geminídeos: considerada uma das mais intensas, atinge seu auge entre 13 e 14 de dezembro. Originada do asteroide 3200 Faetonte, produz meteoros brilhantes e muitas vezes coloridos, com uma taxa que pode superar 100 por hora.

Planetas em destaque

Ao longo do ano, também haverá boas oportunidades para observar planetas. Saturno, com seus anéis característicos, estará em posição favorável para observação em determinados períodos, aparecendo mais brilhante no céu por toda a noite. Para uma visualização detalhada de seus anéis, o uso de um telescópio é recomendado.

