Terra geoide: entenda por que o planeta não é uma esfera perfeita

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma imagem da Terra com formato irregular, parecida com uma batata, viralizou recentemente nas redes sociais e gerou uma dúvida comum: o nosso planeta não é uma esfera perfeita? A resposta curta é não. A nova visualização, divulgada pela agência espacial norte-americana (NASA), representa o que os cientistas chamam de geoide, um modelo que revela como a gravidade varia ao redor do globo.

O formato real do planeta é influenciado por dois fatores principais: a sua rotação e a distribuição desigual de massa em seu interior. Essa combinação resulta em uma forma única, que se aproxima de uma esfera, mas com irregularidades significativas que a tornam mais complexa do que as ilustrações que vemos nos livros escolares.

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O que é um geoide?

O geoide é um modelo matemático que representa o nível médio global dos oceanos se estivessem em repouso, influenciados apenas pela gravidade e rotação da Terra. Essa superfície imaginária serve como um ponto de referência para medir altitudes, como a altura de montanhas e a profundidade dos oceanos.

Diferente de uma esfera lisa, o geoide possui ondulações que correspondem às variações no campo gravitacional. Onde a atração gravitacional é mais forte, como na Islândia (+85 metros), a superfície do geoide se aproxima do centro do planeta. Onde a força é mais fraca, como no sul da Índia (-106 metros), ela se afasta.

Por que a Terra não é uma esfera perfeita?

A principal razão para o formato não esférico da Terra é a sua rotação. O movimento giratório gera uma força centrífuga que empurra a massa para fora, com maior intensidade na linha do Equador. Isso causa um leve achatamento nos polos e um alargamento na região equatorial, criando o que é conhecido como um elipsoide oblato.

Além disso, a massa do planeta não é distribuída de maneira uniforme. A presença de cadeias de montanhas, fossas oceânicas e diferenças na densidade do manto e da crosta terrestre criam pequenas anomalias gravitacionais. Essas variações, captadas por missões como a GRACE e a GOCE, são exatamente o que o modelo do geoide da NASA destaca, com as deformações exageradas milhares de vezes para facilitar a visualização.

Como a gravidade molda o planeta?

A imagem que ganhou destaque é uma representação do campo gravitacional da Terra, não do seu formato físico com relevos. As cores no mapa indicam a intensidade da força da gravidade: áreas em vermelho mostram uma atração gravitacional ligeiramente mais forte, enquanto as áreas em azul indicam uma gravidade um pouco mais fraca.

Essas diferenças, embora sutis na realidade, são cruciais para a ciência. Elas ajudam a entender a circulação das correntes oceânicas, o movimento das placas tectônicas e as mudanças no nível do mar. Portanto, embora a Terra pareça uma esfera quase perfeita vista do espaço, seu verdadeiro formato gravitacional é muito mais dinâmico.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.