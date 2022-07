99% da população da Terra ficou sob a luz do sol ao mesmo tempo

Jonathan Borba/Unsplash (foto: E você, conseguiu pegar um bronzeado?) Nesta sexta-feira (8/7), por alguns minutos, 99% da população da Terra ficou ao mesmo tempo, sob a luz do sol.









Segundo o site cientifico IFL Science, nesta sexta, por volta das 8h15 (horário de Brasília), a grande maioria da população mundial esteve simultaneamente, sob a luz solar. As únicas parte do mundo que ficaram fora do alcance do sol foram a Nova Zelândia, Indonésia e Austrália.





De acordo com uma análise compartilhada pelo site timeanddate.com, observando os próprios dados do sol, além dos dados populacionais do Center for International Earth Science Information Network, foi possível descobrir que às 11:15 UTC ("Coordinated Universal Time", ou "horário universal", em tradução), pouco menos de 80 milhões de pessoas na Terra estavam experienciando a noite. O restante — cerca de 7,7 bilhões de pessoas — estavam com algum nível de iluminação do sol, variando da luz do dia absoluta ao crepúsculo.





Cerca de 16% da população foi iluminada pela luz solar indireta, experimentada quando o Sol está abaixo do horizonte, mas você ainda pode ver a claridade. Parte da população ainda foi iluminada pelos raios do sol, mas não o suficiente para perceber corretamente que não era noite.





À medida que o sol vai abaixo do horizonte, a cerca de 12-18 graus — conhecido como crepúsculo astronômico — alguma luz solar ainda chega até a Terra, mas não o suficiente para população declarar que é dia. Esse foi o caso para cerca de 3% da população. Ou seja, 99% da população da Terra ficou ao mesmo tempo, sob a luz do sol, mesmo que não tenham percebido.