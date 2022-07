Mineira vence prêmio nacional de fotografia de ciências e artes

Fotografia batizada de 'Tik cruzi toker' mostra um parasita com problemas na divisão celular (foto: Reprodução)

Doença de Chagas

A pós-doutoranda do Laboratório de Ultraestrutura Celular Hertha Meyer (LUCHM) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Normanda Souza Melo, foi uma das vencedoras do XI prêmio de Fotografia-Ciência&Arte, promovido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).A pesquisadora ficou com o primeiro lugar das imagens realizadas com instrumentos especiais, com a fotografia batizada de "Tik cruzi toker", que mostra um parasita com problemas na divisão celular. O nome foi escolhido pela imagem passar a impressão de que ele está dançando."Eu estudo uma proteína chamada SAS-4 e, nos parasitas e microorganismos, quando queremos saber qual a função da proteína, nós podemos tirar a proteína para saber o que ela causa", explicou Normanda, que afirmou que a foto é de um parasita que não tem a proteína SAS-4 que está sendo caracterizada no Trypanosoma cruzi, responsável pela doença de Chagas.Normanda, saída do município de São Francisco, no Norte de Minas Gerais, viu no concurso uma forma de trazer luz para sua pesquisa sobre o Trypanosoma cruzi, que carrega esse nome por ter sido descrita pelo médico mineiro Carlos Chagas, em 1909."É uma forma de trazer a ciência para mais próxima do público", afirmou a pesquisadora, que ressaltou que esses concursos que unem arte e ciência são importantes para despertar a curiosidade de pessoas leigas sobre o assunto e fazer com que busquem entender melhor o que está sendo alvo de estudos.A imagem, que foi feita com microscópio eletrônico que varre a superfícia da amostra, é fruto de um trabalho que envolve não apenas a pesquisadora mineira, mas um trabalho colaborativo realizado pelo Laboratório Hertha Meyer da UFRJ e pelo Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem (Cenabio).A doença de Chagas é uma infecção causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, podendo causar febres prolongadas, dor de cabeça, inchaços, problemas cardíacos ou digestivos.Os principais transmissores são os triatomíneos, mais conhecidos pela alcunha de Barbeiros, ou por alimentos contaminados como açaí e cana-de-açúcar. A enfermidade atinge cerca de 8 milhões de pessoas em todo mundo, sendo que a América Latina é a mais afetada.