Brasileira recebe mesmo título dado a Einstein, Darwin, Churchill e Mandela

(foto: John Zich / Universidade de Chicago) A pesquisadora brasileira Angela Vilela Olinto tornou-se membro da Academia Americana de Artes e Ciências. A física junta-se a outros cientistas e personalidades que também receberam o título, como Albert Einstein e Charles Darwin. A honraria é cedida como uma forma de reconhecimento às pessoas que utilizam a ciência e outras atividades para enfrentar desafios significativos.









Atualmente, no máximo 120 membros podem ser eleitos anualmente. A organização é encarregada de aconselhar o governo americano em assuntos relacionados à ciência e tecnologia.





Angela é formada em física pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ) e tem doutorado na área pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, que é uma das instituições de ensino mais respeitadas do mundo. Com pesquisas voltadas para o estudo de astropartículas, a cientista é professora da Universidade de Chicago desde 2006.





A pesquisadora tem um vasto currículo e chegou até a trabalhar junto com a NASA. Olinto é mais conhecida por suas contribuições ao estudo da estrutura das estrelas de nêutrons, teoria inflacionária primordial, campos magnéticos cósmicos, a natureza da matéria escura e a origem dos raios cósmicos de maior energia, raios gama e neutrinos.





Ela é a principal investigadora da missão espacial POEMMA (Probe Of Extreme Multi-Messenger Astrophysics) e do EUSO (Extreme Universe Space Observatory) em uma missão de balão de superpressão (SPB), e membro do Observatório Pierre Auger (um centro de colaboração científica entre 19 países), todos projetados para descobrir a origem das partículas cósmicas de mais alta energia, suas fontes e suas interações.